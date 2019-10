Johnson: Irská otázka je čistě technickou a neměla by bránit naplnění brexitu

Premiér Boris Johnson na sjezdu své strany naznačil určité kontury znění upravené verze dohody s EU a vystoupení Británie z unijního svazku.Johnson na adresu problematiky hranice mezi Irskem a Severním Irskem uvedl, že jde čistě o technický problém, jak pokud možno co nejlépe odloučení zajistit a v žádném případě by s tímto "technickým problémem" nemělo být spojování, jestli brexit proběhne či nikoliv. Pokud jednání na této technické otázce přeci jen selžou, pak nezbude Británii nic jiného než opustit svazek bez potřebných dohod.Otázku irské hranice řeší mírová dohoda z roku 1998, podle které by měla být vzájemně otevřená. Johnson uvedl, že v rámci dohody bude navrhovat respekt ke zmíněné mírové dohodě a přislíbil, že se za žádných okolností neobjeví kontrolní stanoviště na hranicích nebo v jejich blízkosti. Návrh také počítá s tím, že Severní Irsko by mělo v letech 2021-25 zůstat pod unijní regulací pro zemědělskou, potravinářskou a výrobní produkci, ale nemělo by být součástí unijní celní unie.