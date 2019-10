12.h - Evropa silně oslabuje pod tíhou slabých makro zpráv vlastních a z USA, euro slabší k dolaru a silnější k libře, ropa smíšeně, BCPP se veze v poklesu

Evropské akciové trhy v polovině týdne v průběhu dopoledne výrazněji oslabují pod tíhou včerejších negativně laděných makroekonomických zpráv z EU a USA. Především americké a evropské předstihové ukazatele ve výrobě a v průmyslu vysílají alarmující zprávy, jež naznačují pokračující zpomalování v tomto sektoru, což podporuje úvahy o zpomalování celých ekonomik. Americký prezident se snaží svalit vinu na vlastní centrální banku, která údajně dopustila přílišné posílení dolaru a snížení US konkurenceschopnosti, ale ekonomové se shodují, že jde spíše o projevy obchodních válek, které USA vedou s Čínou a brzy zřejmě i s Evropou Futures na US trhy naznačují, že negativní nálada bude pokračovat za oceánem i dnes, což dále umocňuje špatnou náladu na starém kontinentu. Euro dopoledne oslabuje vůči dolaru a výrazněji posiluje vůči libře. Britský premiér Boris Johnson by dnes měl představit svou verzi pozměněného návrhu brexitové dohody s EU. Koruna euru posiluje směrem k 25,7. Ropa dopoledne nejistá. Brent pokračuje v poklesu kvůli neradostným makrům. Americká WTI lehce roste díky překvapivému poklesu stavu zásob v USA reportovanému agenturou API. Trh v tomto ohledu vyčká odpoledních statistik EIA, které bere za směrodatnější. BCPP dopoledne následuje obecný akciový výprodej. Nejaktivnější jsou v tomto ohledu bankovní tituly pod vedením Erste VIG , výrazněji oslabují také akcie Avastu, nedaří se ani akciím O2 , které se mohou opřít o firemní odkup vlastních akcií