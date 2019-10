IEA: Zájem o uhlí vloni celosvětově rostl o 0,7%. Hlavní podíl má Jihovýchodní Asie

Globálním trendem je snižování podílu uhlí na energetickém mixu. Přesto, podle statistik IEA, celosvětová poptávka po uhlí v loňském roce rostla o 0,7%. Hlavním tahounem růstu je při útlumu poptávky ve vyspělých zemích především region Jihovýchodní Asie, kde je uhlí stále dominantním zdrojem energií a to především kvůli relativně nízké ceně a snadné dostupnosti.Hlavními tahouny poptávky ve zmíněném regionu jsou země Indonésie a Vietnam, u nichž se uhlí podílí na celkovém energetickém mixu až 60%, což přetrvá až do roku 2040.Podle studie společnosti Wood Mackenzie poptávka po uhlí v globálním měřítku bude i nadále růst a kulminovat by měla zhruba v roce 2027. Pak už by měl zájem o tuto komoditu postupně klesat. Do roku 2040 by podíl uhlí na celkovém mixu ve výše zmíněné oblasti měl poklesnout na cca 35%. Růst bude zájem o větrnou a solární energii V Indonésii v současnosti pouze 12% mixu generují obnovitelné zdroje. Do roku 2025 by to mělo být 23%.Globálně největším spotřebitelem uhlí je Čína. Ta by měla snížit podíl uhlí v mixu do roku 2023 o cca 3%.