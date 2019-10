Zemřel zpěvák Karel Gott. Legendě české hudby bylo 80 let

Několikanásobný zlatý slavík a legenda české hudební scény Karel Gott zemřel. Světově proslulému zpěvákovi bylo 80 let. Zemřel v úterý krátce před půlnocí v kruhu své rodiny. Karel Gott se svou hudbou nesmazatelně zapsal do srdcí milionů fanoušků a vzpomínka na něj nikdy nevybledne. V polovině září zpěvák oznámil, že trpí akutní leukémií. Poruchu krvetvorby mu lékaři diagnostikovali už před rokem a půl. Gott se zákeřnou nemocí bojoval už dříve. V říjnu 2015 mu lékaři oznámili, že trpí zhoubnou rakovinu mízních uzlin, o pár měsíců později slavík informoval, že je zdráv. Potýkal se ale s dalšími zdravotními potíži včetně zápalu plic, se kterým byl hospitalizován i na konci července. Nechtěl být zpěvákem Karel se narodil 14. července 1939 v Plzni. Jeho dětským snem bylo stát se malířem, ke studiu výtvarného umění ho ale nepřijali. Nakonec se vyučil elektromontérem a začal se věnovat zpěvu, který později studoval na konzervatoři. Stal se populárním zpěvákem v pražských tanečních kavárnách a odstartoval svou hvězdnou kariéru. Ze začátku přitom trpěl nočními můrami, že zpívá před prázdným sálem. Zlom v kariéře představovalo angažmá v divadle Semafor v roce 1962. Duet s Vlastou Průchovou Až nám bude dvakrát tolik zvítězil v hitparádě, o rok později se píseň Oči sněhem zaváté stala hitem roku a Gott poprvé vyhrál anketu časopisu Mladý svět Zlatý slavík. 42 Slavíků a úspěchy v zahraničí Zpěvák za svou dlouhou kariéru získal celou řadu ocenění. Stal se legendou ankety Zlatý slavík, kterou vyhrál celkem dvaačtyřicetkrát, od roku 1963 mu vítězství uteklo jen osmkrát. Kromě toho se stal šestkrát absolutním vítězem divácké ankety Týtý a jako vůbec první stanul v Síni slávy Akademie české populární hudby. Sbírka jeho ocenění je ale daleko širší a vydala by na samostatnou knihu. Karel Gott jako jeden z mála českých umělců prorazil i v zahraničí. Zvláště v Německu se těší velké popularitě, a proto celou řadu písní nazpíval v němčině. Hitem číslo jedna je už dlouhá desetiletí Die Biene Maja (Včelka Mája). Znají ho ale i za velkou louží, v šedesátých letech totiž sedm měsíců vystupoval v Las Vegas. Neznámý ale není ani na východě. Nejprodávanějším zahraničním albem Karla Gotta se stala LP deska Karel Gott nazpívaná v ruštině, které se od roku 1977 prodalo neuvěřitelných 4,5 milionů kusů. Písně, které zná každý Božský Kája má na kontě více než patnáct stovek písní a těžko říct, která z nich je nejslavnější. Stokrát chválím čas, Když muž se ženou snídá nebo Lady Karneval, nejen s těmito písněmi lámal Gott srdce dívek a žen. Vůbec nejprodávanějším Gottovým albem v Česku jsou Vánoce ve zlaté Praze, kterého se prodalo téměř 700 tisíc kopií. Neméně známé jsou ale i Gottovy filmové písně. Kromě Včelky Máji nazpíval písničky Jdi za štěstím z pohádky Jak se budí princezny, Kdepak, ty ptáčku, hnízdo máš? z Tří oříšků pro Popellku nebo titulní melodii So Far ve filmu Limonádový Joe aneb Koňská opera. Pánbůh i vládce pekel Není to pouze zpěv, ve kterém Karel Gott vynikal, objevil se i v desítkách filmů a seriálů, ať už některé z postav propůjčil svůj podmanivý hlas nebo si sám střihnul nějakou roli. Už v šedesátých letech si zahrál například ve filmu Kdyby tisíc klarinetů nebo seriálu Píseň pro Rudolfa III. Z novějších filmů jsou to oba díly Dědictví, dětem se vryl do paměti jako Lucifer a zároveň Pánbůh v pohádce Z pekla štěstí, kovář v pohádce Když draka bolí hlava, roli ale dostal i v komedii Nestyda a sám sebe si zahrál v sitcomu Comeback.

Lamač dívčích srdcí

Ulovit Karla Gotta bylo snem mnoha žen a stejně jako ženy milovaly Karla, Karel miloval je. Jeho náručím jich prošla celá řada, jen tři mu ale porodily potomka. Tou první byla Antonie Zacpalová, matka dcery Dominiky. Byla tanečnicí v klipu Lady Karneval a Gott ji k sobě domů pozval jen jednou. O dceři se dozvěděl až po devíti měsících, poprvé ji viděl v půl roce.

Také matka druhé Gottovy dcery byla známostí jen na jednu noc. Iveta Kolářová mu porodila dceru Lucii, v té době ale Karel chodil s Jitkou Svobodovou. Kolářové jako omluvu pořídil byt na Vinohradech. Od dcery Lucie se už dočkal dvou vnoučků - Vojtěcha a Jana.

"Ano" ale poprvé řekl až ve svých 69 letech zdravotní sestřičce Ivaně Macháčkové, se kterou se seznámil v roce 1999 na TýTý a kterou si jako první ženu nastěhoval do vily na Bertramce. V lednu 2008 se brali v Las Vegas. Mají spolu dvě dcery - Charlottu Ellu a Nellu Sofii.

Kuriózní zranění i vážné nemoci

Karel Gott se s nejrůznějšími zdravotními problémy potýkal celý život. Jen za posledních deset let ho trápila kyčel a v Thajsku ho zlobilo koleno. Několikanásobný Slavík dlouhodobě řešil i problémy se srdcem, kvůli kterým musel být několikrát hospitalizován v pražském IKEMu.

V říjnu 2015 mu bylo diagnostikováno zhoubné nádorové onemocnění mízních uzlin. O šest měsíců později Gott oznámil, že rakovinu porazil.

Naposledy musel být Mistr hospitalizován v červenci jen těsně po svých 80. narozeninách. S akutním zápalem plic v nemocnici strávil několik dnů, poté ještě dojížděl na pravidelné kontroly.

Fanoušci mu byli vším

Karel Gott pro fanoušky i dýchal. Jen aby je nezklamal a nemusel rušit vystoupení, mnohdy nejeden zdravotní problém raději přetrpěl. Aktivně s nimi komunikoval na sociálních sítích a dělil se nejen o profesní, ale také o osobní úspěchy. Nikdy neodmítnul společnou fotku s fanoušky, přál jim k Vánocům i do nového roku a ti ho za to milovali. Posílali mu tisíce vzkazů a dárky a jejich přízeň mu pomáhala bojovat až do úplného konce.