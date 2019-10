ČEZ: Nově ustavená Uhelná komise se včera sešla k prvnímu zasedání. Stanovila si termín do září 2020 pro své doporučení, kdy by měla být ukončena výroba elektřiny z uhlí. Prvotní odhady hovoří o roku 2040.



Nečekáme dopad na akcie ČEZu. Zdá se, že komise bude ve svých termínech spíše konzervativní. Ukončení výroby z uhlí by znamenalo dopad pouze pro nejnovější elektrárnu ČEZu Ledvice s kapacitou 660 MW.



