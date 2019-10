S Ligou mistrů rostou zákazníci O2 TV, pevných i mobilních služeb - dopo se zvyšuje na Akumulovat, cíl 241 Kč

Rizikem pro O2 ČR stále je hlavně možný vstup nového operátora v rámci aukce 5G sítí začínající v 1Q20. Potenciálně nově příchozí operátoři se ale nezdají být příliš silní a současní mobilní operátoři si již trh začali bránit.





Největším driverem tržeb je nyní O2 TV , když od získání práv na Ligu mistrů (3Q18) spolu s právy na české hokejové a fotbalové ligy přidává 20-30 tis. zákazníků za kvartál. Zdá se, že O2 TV bude mít větší potenciál než původně předpokládaných 500 tis. zákazníků (aktuálně 381 tis.). Erste očekává u televize 10,6% CAGR růstu počtu zákazníků v následujících 5 letech a 11,3% CAGR na tržbách. Investiční náklady na prémiový sportovní obsah Erste odhaduje na přibližně 300 mil. Kč ročně oproti odhadovaným dodatečným ročním tržbám 1,4 mld. Kč. (2023e vs. 2015e).

ČTÚ hrozí regulací na velkoobchodního trhu s mobilními daty kvůli tiché konkluzi, kterou podle své analýzy našel na trhu domácností, nicméně Evropská komise argumentovala, že český trh má dostatek virtuálních operátorů a ČTÚ by tedy měl udělat detailnější analýzu.

Mobilní operátoři v srpnu/září představili nové tarify s neomezenými daty a zvýšili objem dat u stávajících. O2 spolu s tím mírně snížila u některých stávajících FREE+ tarifů i cenu. Celkově se však jedná se spíše o defenzivní krok vůči splnění požadavků ze strany ČTÚ. Erste z opatrnosti v roce 2019 odhaduje pokles mobilního ARPU o 12% (předtím činil odhad -5%) a celkem letech 2019-2023 kumulativně o 36%. Tento pokles by ale měl být kompenzován rostoucím podílem uživatelů LTE telefonů a obnoveným růstem v počtu mobilních zákazníků. Erste proto ponechává výhled na růst tržeb z mobilních dat na 3,5% CAGR mezi roky 2019 - 2023.

Hrozba čtvrtého operátora . V říjnu by měl být zahájen proces aukce na 700 MHz a 3,5 GHz kmitočty. Minimální cena pro celé spektrum je stanovena na 6,3 mld. CZK a část pásem bude v prvním kole rezervována pro nové operátory. Podle aktuálních informací by mohli mít zájem Nordic Telecom, Sazka mobil a Dense Air . Tito hráči by v horizontu 2-3 let vzhledem k relativně slabšímu zázemí (Nordic) či velkoobchodnímu zaměření (Dense) nemuseli být vážnou hrozbu. Kvůli rezervaci části spektra pro nové operátory by ale cena za 700 MHz kmitočty mohla být relativně vysoká, proto jsou v odhadech zahrnuty CAPEX na vysoké úrovni 0,6 EUR/MHz/pop (nejvyšší úroveň dosud dosažená v Evropě). To by pro O2 znamenalo náklady na aukci kmitočtů ve výši 3,2 mld. CZK (8% tržeb) v roce 2020.

Změny v odhadech

Změny v odhadech zisků jsou pouze mírné. Nižší odhady ARPU z mobilních jsou v modelu kompenzovány rostoucím počtem zákazníků ve všech segmentech. Odhady EBITDA byly zvýšeny zejména díky dopadu účetního standardu IFRS 16, což nemá dopad na čistý zisk.

Odhady CAPEX byly mírně zvýšeny kvůli vyšším výdajům na TV obsah a přidaným nákladům na 5G spektrum na Slovensku v roce 2021. Zvýšené výdaje by nicméně neměly ohrozit dividendu. Firma sice na dividendě vyplácí více než 100% volného cash flow, ovšem cílí na optimální zadlužení kolem 1,5x čistý dluh/EBITDA. Odhady Erste počítají, že hodnota čistého dluhu/EBITDA bude letos teprve na úrovni 0,8x a na cílovou hodnotu 1,5x se dostane do roku 2023.