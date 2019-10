Americký index ISM posílá akcie k ledu (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události



Americká banka JP Morgan byla na nákupech v České republice. Přikoupila akcie Monety.

Evropské akcie zamíří na počátku dne dolů.

Spojené státy zveřejní předskokana pátečních dat z trhu práce, report ADP o nových pracovních místech v soukromém sektoru. Evropa dnes nic nenabízí.

Obchodování na zámořských trzích

Reakce akciových trhů na předstihové ukazatele nebývají příliš silné, nicméně u včerejšího indexu ISM se ukázalo, že výjimky potvrzují pravidlo. Americký index popisující aktivitu ve zpracovatelském průmyslu včera klesl na nejnižší úroveň od poslední recese v USA, konkrétně června 2009. To byl silný signál pro obchodníky, kteří vzápětí začali akcie mohutně vyprodávat. O to podstatnější budou zítřejší obdobné indexy ISM ze sféry služeb, které jsou velmi důležitou součástí tvorby celkového HDP v zemi. Zklamání i v tomto ukazateli by propady akcií dále prohloubilo. Index S&P 500 včera přišel o 1,2 %, když hned čtyři sektory klesly o více jak dvě procenta. Nejhůře se dařilo průmyslovým podnikům (-2,4 %), těžařům komodit, energetickým společnostem (obě odvětví -2,3 %) a finančním institucím (-2,1 %), které hlavně oslabovaly pod tíhou padajících dluhopisových výnosů. V plusu neuzavřel žádný sektor, nejmenší ztráty byly patrné u defenzivních titulů jako u prodejců základního spotřebního zboží nebo utilit.

Není překvapením, že asijsko-pacifický region je celý v červeném. Přestože jsou mnohé trhy zavřené (Čína, Indie), převládaly jednoznačně prodejní pokyny. Nejvíce se obchodníci zbavovali jihokorejských nebo singapurských akcií, jejichž hodnota během ranní seance klesla o 1,8 %, respektive 1,2 %. Přes posilující japonskou měnu se tokijské burze dařilo relativně lépe. Ač rovněž končí v červeném, ztráty dosahují pouze 0,4 %.

Trhy po včerejších datech budou možná více citlivé na nově přicházející makroekonomické ukazatele, a to i v souvislosti s dalšími kroky americké centrální banky. Dnes odpoledne budou k dispozici čísla o tvorbě nových pracovních míst od agentury ADP. Ta jsou sice předskokanem pátečních ucelených dat za celou ekonomiku, nicméně indikaci trhu dát mohou.

Moneta Money Bank

Deník E15 informuje o tom, že na konci září americká banka JP Morgan nakoupila akcie Monety za částku převyšující 400 mil. CZK. Zvýšila tak svůj podíl z 1,47 % na 2,55 %. Důvod transakce noviny nezmiňují, ale pokud se podíváme na dosavadní vývoj, cena akcií se nachází v blízkosti úrovně tříletých minim.

Z našeho pohledu je současná cena akcií Monety podhodnocená. Cílovou cenu máme stanovenou na úrovni 97 CZK a již dlouhou dobu držíme pro akcie nákupní doporučení. Managementu se daří naplňovat jejich strategie a v minulosti několikrát upravovali svůj výhled směrem nahoru. Akcie nabízí zároveň zajímavý dividendový výnos. Z našeho pohledu jsou tak současné ceny rozhodně atraktivní pro nákup akcií banky.