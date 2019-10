Johnson dnes navrhne EU svůj vlastní plán

<br>

Boris Johnson by měl dnes přednést svůj návrh na brexit

EU dál odmítá jakékoliv ústupky ohledně hranice s Irskem

GBP mírně slabší díky volatilní včerejší seanci

Britská libra se pravděpodobně v nadcházejících hodinách dočká zvýšené volatility v reakci na plánovaný projev premiéra Borise Johnsona. Ten by měl navrhnout EU, že buď během nadcházejících dnů příjme jeho podmínky, nebo se bude muset smířit s tím, že Británie opustí EU bez jakékoli dohody. Johnson by měl navíc ve svém návrhu zcela odmítnou půdovně vyjednané podmínky pro tzv. irskou pojistku, namísto které představí svůj vlastní návrh, který by měl po dobu čtyř let zavést na hranici mezi Irskem a Severním Irskem dočasnou celní zónu. EU pravděpodobně jeho návrhy odmítne, což už někteří vysoce postavení politici dopředu naznačili. Připravme se tedy na libře na velmi divoký říjen!

GBPUSD dnes ráno mírně klesá. Z technického pohledu mají medvědi stále mírnou výhodu. Zdroj: xStation5