Stellar chce odstranit funkci inflace

Dne 30. září uvedla na svém blogu nezisková organizace Stellar Development Foundation (SDF), že se vývojáři chtějí zbavit inflačního nástroje, který údajně nabízí účastníkům sítě jen malou funkčnost.

Co je Stellar

Stellar je open-source protokol sloužící k rychlému uskutečňování transakcí. Vznikl v roce 2014 na protokolu Ripple, ale nakonec se síť oddělila a vytvořila samostatný subjekt.

Síť Stellar má vestavěný, pevný, nominální inflační mechanismus. Každý rok jsou do sítě Stellar přidávány nové lumeny ve výši 1 %. Protokol pak každý týden provede distribuci lumenů na účet, který získal více než 0,05 % hlasů z jiných účtů v síti, které mají zůstatek alespoň 100 XLM.

Funkce inflace

O odstranění inflace z protokolu Stellar se začalo poprvé mluvit v říjnu roku 2018. Od této doby proběhlo o myšlence zrušení inflace mnoho veřejných diskuzí, otázka byla projednávána na veřejných fórech a vedla k hloubkové diskuzi ve Stellar Google skupině.

Stellar Development Foundation k tomu uvádí:

„Po naslouchání tomu, co každý musel říci, po zvážení kladů a záporů SDF žádá validátory, aby zvážili: domníváte se, že je dobrý nápad deaktivovat stávající mechanismus inflace? Byla provedena změna ve verzi 12 jádra Stellar, která by to udělala. A nyní vyzýváme validátory, aby hlasovali o přijetí této změny.“

Validátoři sítě tak budou muset do 28. října nainstalovat novou verzi 12, na které budou vývojáři analyzovat výsledky.

Původní záměr

Když byl Stellar vytvořen, začalo se přemýšlet o jakémsi motivačním mechanismu, kterým by držitelé účtů společně nasměrovali lumeny generované inflací na projekty postavené na Stellaru.

Hlavní myšlenkou bylo, že tyto lumeny budou podporovat rozvoj a růst ekosystému. Proto byla inflace postavena na hlasování, které umožňovalo nasměrovat inflaci na jakoukoli Stellar adresu.

Současný stav

Situace se však od roku 2014 změnila a inflace neslouží svému původnímu účelu. Stellar Development Foundation k tomu dodává:

„O pět let a několik milionů účtů později je jasné, že inflace neslouží tomuto účelu. Spíše než posílání inflace na projekty navazující na Stellar se většina uživatelů připojuje k fondům, aby si tuto inflaci pro sebe přivlastnili – pokud si vůbec nastaví svůj inflační cíl.“

Závěr

V případě, že se síť rozhodne neakceptovat zrušení inflace, bude vytvořena nová verze protokolu. Tato verze pod číslem 13 bude stejná jako verze 12, ovšem bez hlasování o zákazu inflace. Následně proběhne hlasování o aktualizaci sítě, kdy protokol bude pokračovat ve svém chodu vpřed, bez poškození a bez chyb.

