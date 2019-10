Zrušení daní či jesle - strany bojují o rodiče malých dětí. Trumfují se s návrhy, jak jim ulevit

Mezi politickými stranami naplno propuknul boj o voliče z řad rodičů malých dětí. Zatímco ODS chce zrušit daně z příjmu u rodiče, jehož partner zůstal na rodičovské, sociální demokraté jsou proti a sázejí na větší dostupnost služeb pro rodiny, například jeslí. Své recepty, jak zlepšit finanční situaci rodin s dětmi, mají ale i další strany.

Zrušení daní z příjmů pro rodiče, který vydělává, když druhý se stará o potomka, by podle odhadů občanských demokratů mohlo párům s malými dětmi ušetřit až dvě miliardy korun ročně. A svůj návrh teď chtějí prosadit ve Sněmovně.

"Připadá nám to jako velmi důležité, protože mladé rodiny mají obavy ze snížení životní úrovně, když budou mít dítě. Tady jim pomůžeme, je to dobré opatření prorodinné politiky," řekl Petr Fiala, předseda ODS.

"Při vší úctě, když byla ODS u moci, tak daně navyšovala. Teď, co sedí v opozici, tak každé dva měsíce přichází s nějakým návrhem, které, kdybych měla akceptovat, tak máme schodek ne 30 ale 150 miliard," je k návrhu občanských demokratů skeptická ministryně financí Alena Schillerová.

Kromě vládnoucí koalice bude muset ODS přesvědčit i jiné opoziční strany. Ty ale většinou mají vlastní návrhy. "Piráti navrhují zvýšení možnosti slevy na dani na poplatníka o pět tisíc na rok," řekla 1. místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

"Domnívám se, že už díky slevám na dani, které je možné uplatnit na pracujícího manžela, manželku či děti, je ta daň poměrně nízká i u pracujícího z rodičů. Mnohem lepší by bylo se zaměřit na poměrně vysoké odvody," dodala Markéta Pekarová z TOP 09.

Občanští demokraté patrně narazí se svým návrhem u ČSSD. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, totiž chce rodinám s dětmi pomoci jiným způsobem. "Je to prostě pravicový návrh. Já tomu rozumím, nicméně dnes už máme jednu z nejvyšších úlev pro rodiny s dětmi, pro pracující rodiny s dětmi. My bychom chtěli jít cestou dostupných služeb," dodala Maláčová.

Maláčové jde například o jesle nebo mateřské školy. Ministryně zároveň uvažuje o tom, že by se zrušila sleva na dani na nepracující manželku nebo manžela. Týkala by se jen těch, kteří pečují o děti, starší příbuzné nebo postižené. O slevu by tím přišlo zhruba 76 tisíc lidí. Rozpočtu by to mohlo ušetřit zhruba dvě miliardy korun.