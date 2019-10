Rána pro klienty H-Systemu. Jejich stížnost smetl Ústavní soud

Ústavní soud zamítl stížnost podvedených klientů H-Systemu, kteří v rámci družstva Svatopluk dostavěli domky po H-Systemu v Horoměřicích a pak je obývali. Jenže vloni rozhodl Nejvyšší soud, že je mají vyklidit. Správce konkurzní podstaty Josef Monsport je chce rozprodat a ze získané peníze rozdělit mezi všechny lidi, které H-System podvedl. ŽIVĚ: Andrej Babiš se v Událostech, komentářích vyjádří ke kauze H-System, klimatickým změnám i nezávislosti justice. Ústavní soud o zamítnutí stížnosti členů družstva Svatopluk rozhodl neveřejně. Stanovisko poslal stranám sporu. Na to, že je negativní, upozornila Česká televize. Pro členy Svatopluku je to velká rána, doufali, že Ústavní soud zvrátí loňské rozhodnutí Nejvyššího soudu. Ten vyhověl dovolání správce konkurzní podstaty Josefa Monsporta. Členům družstva nařídil byty po H-Systemu vyklidit a předat Monsportovi. Podle soudu nemělo družstvo souhlas konkurzního soudu, ale pouze předběžnou dohodu se správcem o dostavbě a následném prodeji za pevně stanovenou cenu. Členové družstva se bránili, že dostavět domy byla jediná možnost, jak zabránit tomu, aby domy ztratily i zbytek hodnoty. Ústavní soud sice v létě odložit vykonavatelnost rozhodnutí Nejvyššího soudu, podle kterého se lidi z bytů měli vystěhovat do měsíce, teď ale zřejmě lidem z bytů po H-Systemu nezbyde nic jiného, než je opustit, případě si je znovu koupit. Zaplatili je přitom už dvakrát – nejprve dali peníze H-Systemu, pak je za další vlastní peníze dostavěli.

Ústavní soudu dokonce ve prospěch klientů H-Systemu napsal dopis prezident Miloš Zeman, v němž psal, že je kauzou "dotčen a znepokojen". To ale nebylo členům Svatopluku nic platné. Monsport po nich navíc chce ještě 21 milionů coby ušlé nájemné. To znamená, že každá rodina by měla zaplatit ještě 360 tisíc korun.

H-Systém zkrachoval na podzim roku 1997. Smlouvy podepsal se stovkami zájemců, bytů dokončil jen zlomek. Petr Smetka si za vytunelování společnosti odseděl 12 let ve vězení. Část rozestavěných bytů dokončilo družstvo Svatopluk.

