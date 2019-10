Investice zrychlují zatímco daňové příjmy slábnou (Komentář)

Státní rozpočet za prvních devět měsíců skončil v deficitu 21,0 mld. Kč. Oproti předchozímu měsíci se jedná o zhoršení salda o 5,6 mld. Kč. Zároveň se také jedná o nejhorší zářijový výsledek od roku 2014.

Na příjmové straně většina hlavních daňových položek lehce zaostává za plánovaným výběrem. To se pak odráží i na celkovém saldu rozpočtu. Vyššího výběru daní oproti prognóze Ministerstva financí, kterého jsme byli svědky v minulých letech, se už letos pravděpodobně nedočkáme. Jedinou z hlavních daňových položek, která lehce překovává plánovaný rozpočet, je překvapivě daň z příjmu právnických osob. Té výrazně pomohlo zářijové inkaso čtvrtletních záloh na dani.

Výdajová strana je však o poznání zajímavější. Běžné výdaje i nadále kopírují plán ministerstva, zatímco investiční aktivita postupně dohání tradičně pomalý rozjezd roku. Zářijová čísla ukazují na zlepšující se dynamiku, která by mohla dosáhnout alespoň plánovaného objemu investic pro tento rok, tj. 122 mld. Kč. I přesto však současný objem investic odpovídá roku 2008 při zanedbání rozdílným cenových hladin.

, pro výsledný deficit zůstává největším rizikem skutečný objem realizovaných investic . V případě, že by nebyl naplněn jejich plán, ušetřené prostředky by vykompenzovaly slabší výběr daní, a státní rozpočet by dospěl ke svému plánovanému deficitu 40 mld. Kč , což je i naše prognóza pro tento rok. Deficit státního rozpočtu však vyvažuje stále pozitivní hospodaření municipalit a zdravotních pojišťoven. Celkové veřejné finance by tak podle naší prognózy měly skončit v lehkém přebytku 0,2 % HDP