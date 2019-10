Účtenkovku si během dvou let provozu vyzkoušelo milion soutěžících

Přesně před dvěma lety spustilo Ministerstvo financí účtenkovou loterii, která má motivovat zákazníky k přebírání účtenek a tím zlepšovat fungování elektronické evidence tržeb v České republice.

Během dvou let provozu bylo Účtenkovky zaregistrováno 380 milionů účtenek. Počet soutěžících, kteří se Účtenkovky aktivně zúčastnili a zaregistrovali alespoň jednu účtenku, dosáhl 978 860. Pravidelně se do hry zapojuje 300-400 tisíc spotřebitelů, což je množství, které garantuje naplnění cílů projektu – tedy, aby významné části spotřebitelů nebylo lhostejné, zda účtenku dostane či nikoliv.

„Smyslem projektu je motivovat zákazníky k přebírání účtenek, coby standardu běžného v nejvyspělejších zemích. To se podle průměrného počtu zaregistrovaných účtenek okolo 16 milionů měsíčně daří. To vede k omezování případného obcházení povinnosti evidovat tržby a zvyšuje efektivitu EET, díky které se do konce roku 2018 vybralo 20,2 mld. Kč navíc. Se zavedením Účtenkovky se proto počítalo už od počátku příprav zákona o evidenci tržeb,“ bilancuje ministryně financí Alena Schillerová.

Ministerstvo financí zároveň průběžně pracuje na zatraktivnění loterie, aby bylo pro zákazníky co nejjednodušší se zúčastnit. Někteří výrobci pokladních zařízení například nabízejí svým klientům možnost vytisknout na účtence QR kód, díky kterému je její registrace otázkou několika vteřin. Obchodníci mají od listopadu 2018 také možnost využít tzv. rozhraní pro 3. strany k registraci účtenek (API) a nabídnout svým zákazníkům rychlou registraci „na jedno kliknutí“ v rámci svého vlastního klientského systému. Významným impulsem bude i náběh další vlny EET k 1. květnu 2020, kdy přibyde další významný okruh podnikatelů, jejichž účtenky bude možné do Účtenkovky registrovat.

Ministerstvo financí spustilo Účtenkovku 1. října 2017 jako doplňkové opatření Elektronické evidence tržeb, které prostřednictvím motivace zákazníků k odebírání účtenek přispívá k jejímu efektivnímu fungování, a tím i narovnání podnikatelského prostředí a řádnému výběru daní v ČR. Zákazníci v ní mají šanci každý měsíc vyhrát jednu z 21 025 cen v hodnotě od 100 do 1 000 000 korun. Stačí jen zaregistrovat účtenku vydanou obchodníkem, který eviduje tržby podle Zákona o evidenci tržeb. Evidence tržeb se v tuto chvíli týká velko- a maloobchodů a stravovacích a ubytovacích služeb. Náklady na loterii a statistiky zájmu o účast v ní jsou Ministerstvem financí pravidelně zveřejňovány na webu. Více informací na www.uctenkovka.cz, Facebooku: @uctenkovka, nebo www.mfcr.cz.