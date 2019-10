Binance zahajuje novou fázi úvěrových produktů

Největší kryptoburza na světě, Binance, oznámila, že zahájí novou fázi svých úvěrových produktů. Nové 14denní produkty budou uvedeny do provozu již zítra.



Nové úvěrové produkty

Největší kryptoburza na světě podle objemu obchodování rozšijuje své úvěrové produkty. Budou pokrývat více kryptoměn a pro každou z nich lending na 14denní období. Společnost na svých stránkách uvedla 9 kryptoměn, které bude možné zítra půjčit burze Binance za úrok.

Binance Coin bude ve 14denním úvěrovém období se dvěma různými předplatnými stropy, z nichž každý má různé úrokové sazby. Mezi další podporované kryptoměny patří Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Chainlink, Litecoin, USDC a Tether. K výplatě dochází okamžitě po uplynutí doby splatnosti.

Binance Coin má ze všech nabízených kryptoměn nejvyšší roční úrok, který činí 10%. V praxi to znamená, že uživatelé mohou očekávat vyšší návratnost za „uzamčení“ BNB tokenu.

Binance vyloučena z ratingu

Binance v letošním roce rychle rozšířila řadu svých finančních produktů nad rámec obchodování a nepřestávají nabízet stále nové a nové služby. Crypto Rating Council, která má na starost hodnotit kryptoburzy z celého světa, vyřadila právě Binance ze svého listu.

Důvodem může být nedávné delistování 30 párů, nebo je to tím, že nové úvěrové služby nejsou podporovány ve Spojených státech amerických… Existují i spekulace, že nepřidání na list ratingu může být způsobeno přímou konkurencí Coinbase.

Závěr

Uživatelé, kteří chtějí využít nové úvěrové produkty, mohou tuto novou platformu využít již od zítřka. Binance do budoucna plánuje mnoho nových finančních produktů, které zveřejní do konce roku.

