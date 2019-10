12.h - Evropa lehce v minusech pod makro tlakem, euro mírně slabší, ropa nejednotná, BCPP v červeném

Evropské akciové trhy vstupují do nového měsíce a závěrečného kvartálu roku s mírně negativní náladou. Dnes stojí proti sobě především negativní vliv pokračujícího přílivu slabých makroekonomických zpráv v podobě klesající inflace a slabých předstihových PMI a proti tomu očekávání Bank of America Merrill Lynch o blížícím se zlepšení ekonomické situace a tím i firemních výsledků a následně i akciových trhů.Pozornost upoutala především dále klesající inflace . Ta sice tím pádem dává větší prostor ECB pro další stimulaci, ale na druhou stranu také naznačuje, že schopnost centrální banky podpořit růst cen a obecný růst může být limitovaná. Euro dopoledne mírně slabší oproti dolaru i libře. Koruna euru dále posiluje. Ropa dnes dopoledne s výrazně odlišným vývojem v hlavních kontraktech. Americká WTI zastavila korekci a posiluje směrem k 55 USD , severomořský Brent pokračuje v poklesu. Důležitá jsou data o zářijové produkci OPECu, jež byla nejslabší za posledních 8 let. Pokles produkce v září zaznamenalo také Rusko a produkce klesla v srpnu dokonce i USA. BCPP dopoledne lehce oslabuje. Na vině je nezájem o bankovní tituly a korekce na ČEZu , nedaří se také Avastu a PMČR. Proti poklesu se z hlavních titulů staví pouze rostoucí O2