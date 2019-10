Johnson představil náznaky své verze dohody s EU bez tvrdé hranice mezi Irskem a Severním Irskem

V médiích se včera a dnes objevují první náznaky možného znění nové pozměněné dohody z pera stávajícího premiéra Borise Johnsona. Hlavní změny se týkají tzv. Irské pojistky, která by měla řešit hraniční formy mezi Irskem a Severním Irskem. Podle pozměněného návrhu by v blízkosti hranice mezi oběma zeměmi, ale ne přímo na ní, měly z obou stran vzniknout určité "celní zóny", tak aby nevznikla "tvrdá" hranice, jež byla v minulosti velmi problematickou.Johnson chce s novým zněním dohody předstoupit před unijní vyjednavače a s jejich pomocí nalézt finální podobu nové dohody. Konkrétní znění návrhu by měla vláda uvolnit během několika následujících dnů.