Co dělat, když šéf zjistí, že se poohlížíte jinde? VIDEO

Nejhorší způsob, jak si znepříjemnit odchod z práce může být, když svůj plánovaný úprk sdělíte nejdříve kolegům a svého šéfa tak trochu vynecháte. Nejčastěji to ale bohužel dřív nebo později praskne. Co pak s tím? A jak tomu předejít? Využijte svůj zvažovaný odchod z práce pro svůj prospěch, a pokud nejste ještě úplně rozhodnutí, vyjednejte si lepší pracovní podmínky. Uvidíte, že z toho budete nakonec profitovat. Je však zapotřebí na to jít chytře a vše si pořádně promyslet!

A na co se připravit, když zjistíte, že váš šéf ví o tom, že chcete odejít?

Samozřejmě, že férovější přístup by byl, pokud byste o svém odchodu za jinou prací řekli v první řadě vašemu nadřízenému. Všem nepříjemnostem byste pak pravděpodobně předešli. Někdy se však jedná o těžkou situaci, např. když víte, že chcete ze současné pracovní pozice odejít, ale nejste si jistí, zda seženete něco lepšího. Ideální by bylo o tom neříkat vůbec nikomu, ale někdy je úleva si o tom s někým promluvit. Zvláště s někým, kdo je na stejné lodi jako vy. Většinou vás partner tak dobře nepochopí jako člověk, který pracuje ve stejné společnosti a ví, jak to v ní chodí. Taková osoba vám i nejlépe poradí.

