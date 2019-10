Bitcoin a ostatní kryptoměny čeká na Ukrajině oficiální legalizace

I když nejsou v současné době kryptoměny na Ukrajině zakázány, nemají zde oficiální status. To chce nyní změnit ukrajinské ministerstvo digitální transformace, které plánuje legalizaci Bitcoinu a ostatních kryptoměn. Tento proces je v souladu s modernizačním úsilím země, kterou vede nový mladý prezident.

Legalizace kryptoměn

Jak nedávno potvrdil jeden z budoucích náměstků ministra, je jedním z hlavních cílů na ministerstvu digitální transformace legalizace kryptoměn. V plánu ministerstva je také rovněž přesunutí státních registrů do sítě založené na blockchainu.

Přicházející náměstek ministra digitální transformace Alexander Bornyakov uvedl:

„Lidé, kteří se zabývají kryptoměnami, by měli vyjít z šedé zóny a začít platit daně.“

Z dlouhodobého hlediska pak vidí, že Ukrajina je schopna

„vydělávat z těžařů a také od obchodníků s kryptoměnami.“

Novinářům pak rovněž sdělil, že je v plánu vlády převedení veřejných rejstříků a dokumentů do státem řízeného systému distribuované účetní knihy.

Mikhail Fedorov, současný místopředseda vlády pro digitální informace, sdělil nedávno deníku Ukrayinska Pravda:

„Chci změnit stát na jednoduchou službu. Mělo by to být pohodlné a nenápadné…abyste se při interakci se státem cítili stejně pohodlně, jako když si objednáte Uber, Booking nebo Airbnb.“

Modernizace Ukrajiny

Od té doby, co nový ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky vyhrál v letošním roce překvapivě jednoduše prezidentské volby na Ukrajině, začal svůj boj proti korupci v zemi. K velkým změnám dochází prakticky ve všech sektorech vlády. Mezi hlavní pilíře pak patří především zefektivnění služeb a zvýšení digitální gramotnosti, což zahrnuje i oblast kryptoměn.

Zatímco předchozí vláda plánovala implementovat státní politiku související s kryptoměnami do roku 2021, Zelensky hodlá tento proces výrazně urychlit. Ukrajina by se tak mohla s tolika novými a mladými úředníky stát hlavním centrem pro inovaci blockchainu.

Mikhail Fedorov v souvislosti s tímto tématem vyslovil neskromné přání, aby vládní služby byly stejně efektivní jako Uber nebo Airbnb. K tomu je ovšem zapotřebí složitých a decentralizovaných systémů, které chce ukrajinská vláda zavádět prostřednictvím blockchain technologie.

Závěr

Ukrajina by se tak v blízké budoucnosti mohla stát vzorem a jakousi případovou studií o tom, jak úspěšná může být taková snaha při opravě země zničené válkou, korupcí a špatnou infrastrukturou.

A jaký je Váš názor, vážení čtenáři Kryptomagazínu? Bude hrát blockchain hlavní roli při obnově Ukrajiny? A může nový ukrajinský prezident uspět v boji o modernizaci země? Své názory můžete sdělit níže v komentářích.

<br>

The post Bitcoin a ostatní kryptoměny čeká na Ukrajině oficiální legalizace appeared first on KRYPTOMAGAZIN.cz.