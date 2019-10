Krach cestovky Thomas Cook ohrozí i sezónu na Kanárech. Stovkám hotelů hrozí uzavření

Stovky hotelům ve Španělsku i na Kanárských a Baleárských ostrovech hrozí uzavření. Všechny byly zcela nebo částečně závislé na cestovní kanceláři Thomas Cook, která oznámila krach. Náhlý konec britské cestovky Thomas Cook ovlivňuje nejen klienty, ale také turismus po celé Evropě. Ve Španělsku a na jeho ostrovech bude muset zavřít asi 500 hotelů. Tvrdí to prezident španělské konfederace hotelů a turistických ubytoven Juan Molas. "Situace navíc může být ještě horší, pokud vláda nebude okamžitě jednat," uvedl Molas pro ekonomický deník Cinco Dias. Asi stovka hotelů, kterým hrozí brzké uzavření, byla zcela závislá na kanceláři Thomas Cook. U ostatních tvořili její zákazníci mezi 30 a 70 procenty klientely. Celkové ztráty po krachu cestovky by se mohly podle Molase ve Španělsku vyšplhat na mnohem vyšší částku, než předpokládaných 200 milionů eur (přes pět miliard korun). "Jen pro osm hotelů se bude ztráta blížit ke 100 milionům eur," prohlásil Molas.

Nejhorší situace je podle něj na Kanárských a Baleárských ostrovech, kde krach cestovky způsobí potíže až 40 procentům hotelů. "Začíná hlavní sezóna a Thomas Cook měl 30 procent letecké kapacity," dodal Molas s tím, že by měla vláda oslovit RyanAir, aby lety nahradil.

Španělské ministerstvo průmyslu, obchodu a cestovního ruchu sestavilo nouzový plán, který by měla ministryně Reyes Marotová představit na další schůzi španělské komise pro turismus. Měl by nabídnout i řešení potíží, které by mohl způsobit nedostatek leteckých spojů.