Krugman: Takhle umírají demokracie ... i v Americe

Kdysi demokracie padly náhle s tím, jak se k prezidentským palácům blížily tanky. V našem století ale podle ekonoma Paula Krugmana vypadá konec demokracie jinak. „Autoritářství sílí ve většině světa, ale jeho postup je obvykle poměrně klidný a postupný. Je tak těžké přesně říci, kdy došlo k pádu demokracie. Prostě se jen jeden den probudíte a zjistíte, že už tu není,“ tvrdí ekonom a poukazuje v této souvislosti na knihu How Democracies Die od politologů Stevena Levitskyho a Daniela Ziblatta.



Tito politologové se zabývali vývojem v řadě zemí, včetně Ruska, Maďarska a Turecka. Ukazují, jak tamní vůdcové postupně rozebírali nosné kameny demokracie, dostali pod kontrolu klíčové instituce a pak je používali v boji se svými protivníky. Na papíře jde sice stále o demokratické země, ale v praxi jde o státy jedné strany. Krugman k tomu dodává, že poslední vývoj v USA ukazuje, že to samé se nyní děje v jeho zemi.





Krugman poukazuje na to, že „Donald Trump není schopen přiznat chybu, když mylně tvrdil, že hurikán Dorian ohrožuje Alabamu“. Tato neschopnost byla podle ekonoma úsměvná, ale jen do chvíle, kdy „National Oceanic and Atmospheric Administration vydala prohlášení, ve kterém lživě tvrdí, že i ona skutečně varovala před ohrožením Alabamy“. Krugman se domnívá, že to už budí obavy, protože tato organizace by měla být „čistě technická a apolitická“. I ona se ale chová k Trumpovi servilně, nebrání své experty a lže. „Když už i meteorologové mají chránit Drahého vůdce, korupce našich institucí je dokončena,“ míní ekonom.Krugman si pak všímá „džihádu amerického prezidenta vedenému proti environmentální regulaci“. Donald Trump podle něj chce v jeho rámci zrušit zákon prezidenta Obamy, který požaduje postupné snižování spotřeby paliva automobilových motorů. Automobilky přitom již tyto požadavky odrazily ve svých plánech a „nechtějí tyto plány překopávat“. Podle Krugmana možná proto, že samy chápou, že změny klimatu nakonec budou podobná pravidla stejně vyžadovat.Některé společnosti dokonce uzavřely dohodu s Kalifornií, že se budou standardů držet i přesto, že federální vláda je nebude vyžadovat. The Wall Street Journal ale informoval o tom, že ministerstvo spravedlnosti chce nyní s těmito společnostmi vést antimonopolní řízení, „jako kdyby shoda na environmentálních standardech byla zločinem“. Krugman k tomu dodává, že současná vláda přitom o antimonopolní politiku žádný zájem neměla a jde tak „jasně o pokus použít ji jako zbraň“. A stejně tak je podle ekonoma zřejmé, že zkorumpované je i ministerstvo spravedlnosti.Krugman se domnívá, že prezident Trump se také snaží využít své moci v boji proti šéfu Amazonu Jeffu Bezosovi. Ten vlastní The Washington Post, který prezident považuje za nepřátelský. „Moderní diktatury používají vládní moc k tomu, aby znepříjemnily život všem, které považují za protivníky. Dělají to tak dlouho, až opozici zničí. Dochází k tomu právě v tuto chvíli a pokud nemáte obavy o americkou demokracii, nevnímáte, co se děje,“ varuje Krugman.