Nová pravidla při uplatňování DPH u poukazů

Novela Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), účinná od 1. 4. 2019, o které jsme Vás na našich stránkách již několikrát informovali, s sebou mimo celé řady dalších věcí přinesla i úpravu v oblasti různých druhů poukazů. Ještě před nabytím účinnosti této novely jsme Vás v našem článku informovali o změnách, které v souvislosti s poukazy mají nastat. Protože se jedná o zcela novou specifickou úpravu a v praxi lze očekávat řadu otázek spojených s praktickou aplikací, byly některé z nich řešeny v rámci Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců a současně byla zveřejněna i Informace Generálního finančního ředitelství („Informace“).

V Informaci jsou zrekapitulována nová pravidla obsažená v zákonu o DPH, přičemž mimo teoretického vymezení jsou zde uvedeny konkrétní příklady řešící základní situace. Jsou zde vysvětleny rozdíly mezi jednoúčelovými a víceúčelovými poukazy, kdy a vůči komu dochází k uskutečnění zdanitelného plnění, co všechno je plátce povinen zahrnout do základu daně, kdy a komu vzniká nárok na odpočet daně, nebo procesní povinnosti plátce. Za přínos lze označit snahu objasnit povinnosti a vztahy mezi jednotlivými zúčastněnými stranami, kterými jsou emitent poukazu, jeho nabyvatel a případně další distributoři, zákazníci a dodavatelé vlastního zboží nebo služeb, k nimž se poukaz vztahuje.

Rádi bychom připomenuli, že nová úprava se netýká slevových poukazů a podobných marketingových nástrojů.

Část Informace je věnována také některým specifickým situacím, u kterých je pravděpodobnost toho, že v praxi nastanou, velmi vysoká. Jedná se například o to, jakým způsobem postupovat v případě reklamace zboží nebo služby hrazenými poukazem, jaké jsou dopady spojené s nevyčerpáním poukazu, nebo v případě bezúplatně poskytnutého poukazu. Vzhledem k tomu, že jednotlivá ustanovení vztahující se k poukazům se neuplatní pouze na tuzemská plnění, Informace se rovněž zaobírá případy, kdy taková plnění mají přeshraniční přesah, ať už v rámci EU nebo mimo ni.

V souvislosti s Informací je důležité poznamenat, že také hojně diskutované téma související s jedním z možných příkladů poukazů a to „stravenkami“, dospělo ke svému konci. Na základě uzavřeného příspěvku Koordinačního výboru, který je v Informaci již zohledněn, dospělo Generální finanční ředitelství k závěru, že stravenka je poukazem ve smyslu zákona o DPH, tj. vztahují se na ni všechna ustanovení upravující poukazy. Otázka toho, zdali se jedná o poukaz jednoúčelový nebo víceúčelový, záleží na jednotlivém typu takového poukazu, přičemž i toto téma bylo předmětem již uzavřeného příspěvku Koordinačního výboru.

Po prostudování Informace je však možné konstatovat, že oblast poukazů v praxi je natolik široká, že pravděpodobně nemůže být pokryta žádným jednotlivým materiálem. Navíc i přes snahu poskytnout k problematice bližší vysvětlení není podle našeho názoru prostudování a porozumění obsahu Informace jednoduché. Některé formulace v Informaci nejsou podle našeho názoru zcela přesné, ale v praxi především mohou nastat různé situace, u kterých bude i přes nastavení jasných podmínek samotný DPH režim velmi složité vyhodnotit. Podle našich zkušeností se lze v praxi setkat s celou řadou forem různé marketingové podpory, kdy vybrané produkty nebo služby mohou být zčásti hrazeny poukazy a současně mohou být využity slevové kupony, dále může docházet k účasti hned několika smluvních stran na určité propagační akci, vzhledem k tomu mohou probíhat různá přeúčtování. Další oblastí je pak řešení reklamací nebo vystavování opravných daňových dokladů a dále akce s již zmiňovaným přeshraničním prvkem. Zde Informace ani nemůže poskytnout úplný popis řešení a omezuje se pouze na základní komentář.

Zcela samostatnou oblastí je pak vlastní praktické provedení a nastavení IT systémů. Podle našich zkušeností právě IT reaguje v řadě případů s určitým zpožděním (či v některých případech dokonce vůbec), v té souvislosti pak vznikají otázky možnosti a správného postupu při provedení oprav a dopadech do základu a výše daně.

Je tak důležité neopomenout fakt, že praxe je vždy dál, než samotná teorie. Jako velmi pravděpodobný lze tak odhadovat výskyt různých situací, ke kterým samotná Informace řešení nenabídne.

Milan Kolář