Kdo je vaše oblíbená historická osobnost a proč právě Lenin?

Ten vtip, který jsem napsal v nadpise, je samozřejmě z doby, která je snad definitivně za námi. Uvažování ve stylu „je jen jedna pravda, a to ta naše“, ale kvete. Týká se to nepřekvapivě i ekonomických doktrín/škol/teorií a toho, jak (ne)kriticky je jejich zastánci vnímají. Někdy se mi dokonce zdá, že čím více slabých míst nějaká ekonomická škola má, o to agresivnější jsou její hrdí zastánci (oni vlastně musí být). Obávám se ale, že tímto přístupem si jen škodíme a snažím se mu vyhýbat. Já sám si vážím...

Adama Smithe za to, že to všechno začal.



Friedricha A. von Hayeka za to, jak kladl důraz na přínosy trhu a poukazoval na slabosti řízeného hospodářství, což bylo v dané době (a nejen v ní) velmi třeba.





za to, že se věnoval nabídkové straně ekonomiky , poukazoval na neustále se měnící prostředí, nabídkové cykly, přínosy konkurence.za to, že ukázal, že Sayův zákon ekonomice , kde se dají peníze „dát do slamníku“, neplatí. A že to má dalekosáhlé důsledky. Že nasměroval naší pozornost ke zvířecím pudům. K tomu, že v peněžní ekonomice nemusí „úspory tvořit investice “, ale „ investice tvořit úspory“. A řadu dalších věcí.za to, že poukázal na význam finančních trhů a toho co „dovedou“ napáchat, pokud se utrhnou ze řetězu.za to, že kladl důraz na riziko a nejistotu.za to, že byl zastáncem volného trhu, ale neignoroval poptávkovou stranu ekonomiky . Za to, že byl silou, která se stavěla proti těm, kteří se snažili nekriticky používat (či zneužívat) části teorií, se kterými přišel Keynes. A samozřejmě za to, jak nás posunul dopředu v oblasti monetární ekonomie.za to, že se neustále vrací ke klasické ekonomii a podle mne tak pomáhá tomu, aby střední proud neustřelil do myšlenek typu Nové monetární teorie.A třeba i tolik kritizovanéhonapříklad za to, že přišel s koncepty, jako je past likvidity dlouho předtím, než začaly být relevantní v globálním měřítku.A také řady dalších, kteří přišli s myšlenkami, z kterých dnes těžíme, nebo bychom mohli těžit, pokud bychom si nedávali klapky na oči. Dobré je také zmínit, že i výše zmínění (snad mimo pana Smithe) stáli na ramenou jiných gigantů. Viz například Víkendář: Nepoznaní hrdinové ekonomie, kde se píše o tom, jak Milton Friedman těžil z práce svého dnes málo známého kolegy Lloyda Mintse.Když si procházíme historii toho, jak se utvářely ekonomické myšlenky a teorie, můžeme vnímat, jak jeden těžil z práce druhého a posouval věci dál – ať už na základě souhlasu, či nesouhlasu se svým kolegou. A samozřejmě mnohokrát došlo k onomu cimrmanovskému momentu, kdy se vědec obrací zpět se slovy „tudy ne, přátelé“. Takové momenty nám podle mne překážkou rozhodně nejsou. Jsou jimi spíše postoje „jen tudy a nikam jinam“. Jak ale poznat, že to skutečně není ta pravá cesta?Já sám jsem za ty roky, co tak poslouchám různé teorie a názory, vypozoroval, že existuje docela spolehlivé vodítko. Vlastně jsem to naznačil už v úvodu: S čím větší suverenitou je nám předkládán nějaký názor, teze, teorie, projekce apod., o to více slabších míst má. Asi to souvisí s tím, že čím více někdo něčemu rozumí, o to více pokory k lidskému „vědění“ má a je si vědom jeho omezení. Ale možná se i tady mýlím.Pokojný nový týden!