Komodita s meziročním výnosem 33 %? Palladium.

Ceny palladia dnes vzrostly na rekordní úroveň v důsledku očekávaného nedostatku na straně nabídky. Ten souvisí s přísnějšími emisními normami v automobilovém průmyslu.

Cena tohoto drahého kovu, který se používá do katalyzátorů, dnes vzrostla na 1 700 dolarů za unci, čímž se jeho meziroční zisky posunuly na 33 %. Palladium se tak stalo jednou z nejlépe performujících komodit roku 2019.

I přes zpomalení celosvětových prodejů aut se poptávka po palladiu zvýšila kvůli zpřísnění emisních norem v Číně. To znamená vyšší poptávku po tomto kovu do katalyzátorů v automobilech. Zároveň evropští spotřebitelé přecházejí od nafty k benzínovým automobilům, které převážně využívají právě katalyzátory z palladia.

Očekává se, že dodávky palladia, které se těží v Rusku a Jižní Africe, se letos dramaticky nezvýší.

"Snažíme se zjistit, kde by trh mohl najít materiální úlevu, protože poptávka stále roste, zatímco nabídka zůstává omezená," uvedli analytici UBS. "To znamená, že trh může přestřelit a být zranitelný během i v období bez rizika, a o to více v souvislosti s obchodním napětím a zpomalením globálního růstu."

Zdroj: FT