Co říká o zdravotním stavu globální ekonomiky Doctor Copper

Měď je jedním z důležitých průmyslových kovů. Používá se napříč průmyslovými odvětvími od stavebnictví a energetiku přes automobilový průmysl po spotřební elektroniku. Bez mědi by nefungovaly konvenční automobily ani elektromobily, počítače ani kuchyňské spotřebiče. Měď najdeme v každé nové budově připojené na rozvodnou síť a v každém novém stroji. Poptávka po tomto kovu tedy dokáže leccos napovědět o stavu globální ekonomiky, o investicích firem do nových výrobních kapacit i o spotřebě domácností. Proto je měď investory nazývána Doctor Copper.

Cena mědi za posledních tři měsíce dramaticky klesla. Téměř o 20 %, jak ukazuje graf. Za stejné tři měsíce se pak opačným směrem vydalo zlato. Vyrostlo o 12 %.

Zdroj: infomine.com

„Pokud vydělíme cenu za libru mědi cenou za trojskou unci zlata, dostaneme poměr, tzv. Copper / Gold Ratio, který analytici považují za jeden z dalších alternativních ukazatelů stavu globální ekonomiky,“uvádí Jakub Petruška, analytik společnosti Zlaťáky, která patří mezi největší obchodníky s investičními kovy v České republice. Připomeňme si, že měď je poptávána nejvíce v době ekonomického růstu. Zlato je považováno za bezpečný přístav a je poptáváno nejvíce v době ekonomické krize, kdy do něj investoři přesouvají svá aktiva z klesajících akciových trhů.

Zdroj: infomine.com

Co tedy tlačí cenu mědi dolů?

Podívejme se nejprve na největší ekonomiku světa, Spojené státy americké. Podle dostupných dat zůstává v dobré kondici. V největší míře ji pozitivně ovlivňuje spotřebitelská poptávka. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by měla ochladnout. Nezaměstnanost zůstala v srpnu na rekordně nízké úrovni 3,7 %, růst mezd pokračuje, i když v srpnu mírně zpomalil na 3,2 %. Pro letošní rok se odhaduje růst HDP USA o 2,3 %, pro ten příští se pak odhady pohybují kolem 1,8 %. V prvním kvartálu letošního roku přitom činil 3,1 %. Predikuje se tedy postupný útlum nadstandardního růstu, nikdo však nebije na poplach – ekonomika se zdá být stále v dobré kondici.

Na druhé straně Tichého oceánu, v Číně, můžeme najít odpověď právě na klesající cenu mědi. Čína se od loňského roku snaží stimulovat svou ekonomiku uvolněnou monetární politikou. V loňském roce Lidová banka Číny (LBC) pětkrát po sobě snížila úrokové sazby a na začátku letošního roku nalila do komerčních bank rekordních 560 miliard jüanů (1,8 bilionu korun) prostřednictvím odkupu krátkodobých dluhopisů. To vše vypovídá o tom, že je čínský drak pod tlakem a snaží se udržet rozumnou míru hospodářského růstu. Nutno podotknout, že i tak hovoříme o růstu 6,2 % v letošním druhém kvartálu. Jednalo se však o nejhorší výsledek od začátku roku 1992. Ne příliš optimistická data přinesl čínský výrobní průmysl, který vzrostl v červenci meziročně o 4,8 % a v srpnu o 4,4 %, nejpomaleji za více než 17 let. „Za propadem ceny mědi tedy hledejme tato čísla, neboť Čína je jedním z největších světových spotřebitelů mědi, sama stojí za 40 % celosvětové poptávky,“ vysvětluje Jakub Petruška ze Zlaťáků.

Nejnovější výsledky pak přinášejí spekulace, že země bude nucena zavést další opatření na podporu ekonomického růstu. Na počátku tohoto měsíce došlo v Číně ke snížení požadavku na minimální rezervy bank.

Dosavadní růst ekonomiky poháněný uvolněnou monetární politikou způsobuje v Číně nafukování bubliny na trhu s nemovitostmi. Ten za poslední tři roky zaznamenal velký boom, a dluh čínských domácností vzrostl o 70 %. Na aktuálním dluhu čínských domácností ve výši 6,8 bilionu USD se největší měrou podílí především hypotéky, které si bere střední třída toužící po solidním bydlení. Za poslední tři roky dluh domácností vyrostl o celých 70 %. Celková výše čínského dluhu pak činila na konci loňského roku astronomických 40 bilionů USD. Rostoucí poptávka po bydlení a dostupnost hypoték žene ceny nemovitostí výše. Jak se tato situace může zvrhnout jsme viděli v roce 2008 v USA, kdy špatné hypoteční úvěry uvrhly finanční sektor do krize, která se posléze přelila do celého světa a je považována za největší od druhé světové války.

Čínu by rostoucí bublina na trhu s nemovitostmi netrápila tak výrazně za situace, kdyby nemusela čelit hrozbě v podobě obchodní války s USA. Vyjednat co nejlepší podmínky se Spojenými státy je klíčové nejen pro čínskou ekonomiku, ale i celosvětově, protože hrozící krize v druhé největší ekonomice světa ohrožuje nejenom ji samotnou. Způsobila by velký dominový efekt.

Pumpování likvidity do ekonomiky funguje pouze za předpokladu, když opravdu vede k růstu. Pokud se stroj zadrhne a ekonomika zpomalí, domácnosti přestanou splácet, ceny nemovitostí poklesnou, věřitelé začnou mít problémy a spirála se začne točit čím dál rychleji.

„Za situace, kdy standardní ukazatele kondice globální ekonomiky stále zavdávají důvody k mírnému optimismu, ale dění na trzích již dávno není přehledné a předvídatelné, není od věci sledovat i ty alternativní, mezi které se řadí i Copper/Gold Ratio,“ uzavírá Petruška. Zdánlivě nesourodé komodity jako měď a zlato mohou jako kontrastní látka zvýraznit investiční sentiment a nastínit potenciální scénáře dalšího vývoje mnohem čitelněji.