bin Salman: Ropa vyskočí na nevídané úrovně, jestli dojde na větší konflikt s Íránem

Saúdsko-arabský korunní princ a současně ropný ministr Mohammed bin Salman dnes uvedl, že pokud dojde k vážnějšímu konfliktu s Íránem, může to katapultovat ceny ropy na doposud nikdy nevídané úrovně. Pokud by se situace v Perském zálivu vyhrotila, budou ceny ropy astronomické. Podle bin Salmana by svět měl přijmout silná opatření vůči Íránu, protože bez nich je další eskalace velmi pravděpodobná a to je proti obecným zájmům.Nedávné útoky na saúdsko-arabská ropná zařízení na krátký čas vyřadila ze systému až 50% tamních dodávek, což odpovídalo cca 5% celosvětové produkce. Ceny ropy krátkodobě poskočily téměř o 20%.Třaskavá oblast Středního východu generuje cca 30% celosvětových dodávek respektive 20% globálního obchodu respektive 4% globálního HDP . Pokud by se zastavil tento stroj, mohlo by to vážně ohrozit globální ekonomiku.Již dříve experti ze sektoru kalkulovali, že otevřený vojenský konflikt s Íránem by mohl zvýšit ceny ropy na trzích směrem ke 100-150 USD za barel Podle jiných expertů se Írán možného konfliktu neobává a je na něj celkem dobře připravený na rozdíl od Saudů, kteří v tomto ohledu zaostávají.Íránský prezident Hassan Rouhani minulý týden na půdě valného shromáždění OSN uvedl, že region Perského zálivu je na pokraji zhroucení, kdy jedna jediná jiskra může zažehnout obrovský oheň.