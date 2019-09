Fundamenty nadcházejícího týdne

Pondělí

Ekonomická data z německé ekonomiky zůstávají jedněmi z nejdůležitějších. Naposledy na sebe upozornila minulý týden, kdy dostal pod tlak euro a akciové indexy propad výrobního PMI. V pondělí odpoledne budou zveřejněna data z tamního trhu práce, který stále nenaznačuje, že by mělo dojít brzy na zhoršení. Nezaměstnanost již 4 měsíce stagnuje na 5% a minulý měsíc se dokonce podařilo zaměstnat 4 tisíce uchazečů. Trh práce tak zůstává všeobecně robustní, velmi pozitivní je také nejnižší nezaměstnanost v Bavorku, jakožto klíčovém regionu Německa. Odpoledne budou v Německu zveřejněna zároveň data inflace. Oba fundamenty mají tendenci ovlivnit obchodování na eurových měnových párech.

Úterý

V úterý brzy ráno bude zasedat australská centrální banka. První říjnový den by měla banka rozhodovat o úrokových sazbách a jejich vlivu na inflaci a trh práce. Většina investorů očekává, že banka bude reagovat na nepříznivý vývoj ekonomických dat a sníží opět úrokové sazby. Banka snížila během léta sazby na historická minima a to na 1%. Důvodem je rostoucí nezaměstnanost a zpomalující inflace. Snížení sazeb a daní by mělo pomoci zpomalit růst nezaměstnanosti na 5,5%, ovšem nebude stačit k poklesu nezaměstnanosti ke 4%, potřebných k růstu mezd a inflace. Australskému dolaru se dlouhodobě nedaří a od začátku minulého roku se pohybuje v klesajícím trendovém kanálu.

Kanadská ekonomika se vymyká ostatním vyspělým ekonomikám, které brzdí v růstu vývoj dění ve světě a od března stabilně roste. Jen během druhého kvartálu se prezentoval nejrychlejším růstem za poslední dva roky se silnými exporty, které vykompenzovaly pokles v investicích a domácí spotřebě. Meziročně kanadská ekonomika expandovala o 3,7% a úterní data napoví, jak se jí podařilo vstoupit do třetího kvartálu, jelikož budou zveřejněna data za měsíc červenec.

Středa

Po čtyřech týdnech začaly mírně růst americké zásoby ropy. Americká agentura EIA bude reportovat stav týdenních zásob ve středu odpoledne. Americká ropná produkce již 3 týdny v řadě stagnuje na úrovni 12,4 milionů barelů denně, tedy pouhých 100 000 barelů od rekordních úrovní. To tlačí spolu s klesajícími zásobami na cenu ropy. Ta zůstává na vyšších úrovních díky nedávnému útoku na ropná pole v Saudské Arábii. Zisky se jí však nepodařilo udržet a poslední vývoj na trhu tak signalizuje brzké uzavření nákupního gapu.

Čtvrtek

Sektor služeb zůstává v Británii stále jedním ze stěžejních sektorů, který zahrnuje více jak 70% celkového HDP. Zveřejnění PMI za tento sektor tak může mít výrazný dopad na vývoj britské libry. Poslední zveřejnění HDP za červenec sice zažehnalo obavy z možné recese, útlum se však nevyhnul ani stěžejnímu sektoru, který se drží těsně nad 50ti bodovou hranicí. Stále se však jedná o sektor, který kompenzuje propad ostatních sektorů výroby nebo stavebnictví. Hlavním rizikem i nadále zůstává nejistá forma brexitu a jeho potencionální odložení.

Data PMI ze sektoru služeb budou zároveň zveřejněna ve Spojených státech, kde se však drží dlouhodobě na zvýšených úrovních. V srpnu se však odrazil od nejnižších úrovní za posledních 12 měsíců. Na druhou stranu výrobní sektor začíná být utlumen primárně kvůli probíhající obchodní válce s Čínou. Sektor služeb tak jako v ostatních ekonomikách i zde zůstává robustní navzdory horšícímu se výhledu pro ekonomický růst.

Pátek

V pátek odpoledne budou jako každý první pátek v měsíci zveřejněna data z amerického trhu práce. Vzhledem k dalšímu snížení úrokových sazeb budou důležité také mzdy, které mají tendenci ovlivnit inflaci. Poslední report NFP byl zklamáním a tak má poměrně velkou šanci tento měsíc pozitivně překvapit. Míra nezaměstnanosti stagnuje již tři měsíce na 3,7% a tempo růstu mezd mírně zrychlilo na 3,2%. Trhy tak poslední zveřejnění kvůli smíšeným datům příliš nerozházelo. Během pátečního odpoledne je však potřeba věnovat americkým datům zvýšenou pozornost. Nárůst volatility lze očekávat na dolarových párech a amerických akciových indexech.

