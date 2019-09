12.h - Evropa mírně optimistická, euro oslabuje, ropa v červeném, BCPP díky bankám v plusu

Evropské akciové trhy vstupují do nového týdne s mírně optimistickou náladou. Na trhu se projevují protichůdné zprávy ohledně obchodní války mezi USA a Čínou. Na jednu stranu se připomíná, že dojde k jednání vysokých představitelů obou zemí v této věci a na druhou stranu Trump údajně naznačil možnost stažení amerických investic ze země. Takovou možnost sice zatím odmítlo americké ministerstvo obchodu v tom smyslu, že se o ní neuvažuje, ale semínko nejistoty do celého případu bylo zaseto.Lehce pozitivně mohou působit komentáře šéfa Chicago Fedu Charlese Ewanse v tom smyslu, že Fed by mohl přijmout spíše lehce uvolněný měnový postoj, který by podporoval US ekonomiku v současných časech všeobecné nejistoty. Euro dopoledne oslabuje vůči dolaru i libře. Koruna euru posiluje směrem k 25,8. Ropa vstupuje do nového týdne lehkým poklesem v obou hlavních kontraktech. Efekt útoků na saúdskoarabská zařízení již zcela vyprchal a na pořadu dne jsou opět jen tvrdé fundamenty. BCPP dopoledne mírně roste a to téměř výhradně zásluhou bankovních titulů. Erste potvrzuje svou roli nejvíce volatilní akcie pražského parketu a s podporou ostatních bankovních titulů táhne trh. Výrazněji se nedaří akciím CETV , kde se poněkud vytratily spekulace ze začátku minulého týdne o zájmu PPF o podíl AT&T v mateřské CME