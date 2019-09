Tonoucí Venezuela se chytá kryptoměn

Krizí zmítaná venezuelská ekonomika se dostává do úzkých. Vláda potřebuje nahradit příjmy, o které přišla kvůli americkým sankcím na ropu (představuje klíčový zdroj příjmů země). Vzniklá situace ještě prohloubila hospodářskou krizi, je tedy logické, že představitelé země hledají nové možnosti financování. Podle informací agentury Bloomberg se rýsuje možné řešení v podobě kryptoměn. Venezuelská centrální banka se momentálně na pokyn státní ropné společnosti PDVSA nachází v testovací fázi, která má zjistit, zda může držet kryptoměny.

Přestože snaha prezidenta Nicolase Madura o spuštění první státní kryptoměny na světě nevyšla, Venezuela se evidentně nevzdává hledání možností o využití digitálních měn, které by zemi mohly umožnit obejít měnové restrikce. PDVSA chce dosáhnout, aby mohla posílat digitální platidla do centrální banky, která by měla následně těmito prostředky vyplatit dodavatele společnosti, tedy uhradit její závazky.

Další návrh země mluví o započítání kryptoměn do devizových rezerv Venezuely, které se podle posledních červencových dat z Tradingeconomics.com nacházejí kolem hodnoty 8,2 miliardy USD, což znamená úroveň blízko 30letých minim. Pro srovnání, nejvyšší hodnota, kterou se Venezuele podařilo v devizových rezervách dosáhnout se pohybovala na úrovni 42,3 miliardy USD. Devizové rezervy jsou přitom klíčovým faktorem pro zajištění likvidity centrální banky a realizaci devizových operací mimo jiné například obchodní transakce.

Jelikož Venezuelská centrální banka ani státní ropná společnost PDVSA se k informacím zatím nevyjádřily, není známo jak by PDVSA k vlastnictví Bitcoin a Etherea přišla, ani jaký objem digitálních jmen by měla vlastnit. Momentálně však bojuje s odstřižením od globálních finančních trhů, protože velké finanční instituce nechtějí obchodovat se subjekty podléhajícími sankcím. Svědčí o tom i fakt, že během minulého měsíce obdržela firma většinu z platby v objemu 700 milionů USD v čínských jüanech, protože byl problém najít instituci, která by platby umožnila.

Pokud by PDVSA chtěla prodat kryptoměny na otevřeném trhu, musela by absolvovat registraci na burze a podrobit se hloubkovému auditu. U centrální banky je pravděpodobnost vzniku překážek spojených s platbami kryptoměn nižší a právě tento fakt chce venezuelská společnost využít. Na druhou stranu, je tu riziko nestability hodnoty kryptoměn.