Schwab: Slabost se přelévá do širší ekonomiky

Na americkém trhu došlo ke krátkému posunu důvěry směrem k akciím malých společností a hodnotovým akciím. Tedy ke strategii, která podle investiční společnosti Schwab během současného býčího trhu zatím moc nefungovala. Ani tento posun netrval dlouho a „nacházíme se opět v prostředí, které favorizuje velké firmy, nízkou volatilitu a momentum“. Jaký je další výhled?



Schwab vnímá současný tok ekonomických dat jako smíšený, na jedné straně je možné pozorovat sílu spotřebního sektoru a služeb a na straně druhé útlum v sektoru výrobním. Pokud ale bude pokračovat nejistota pramenící z tenzí v mezinárodním obchodě, může se to projevit i na spotřebitelské důvěře.



Výrobní sektor byl podle Schwabu „zpočátku primárním zdrojem globálního ekonomického útlumu, který započal ve chvíli, kdy poprvé došlo k zavádění nových cel v USA a v Číně“. Zatím se nezdálo, že by se problémy přelévaly do dalších částí ekonomiky, což se ovšem podle ekonomů společnosti začíná měnit. Například ukazatele Markit PMI v Evropě naznačují, že slabost exportů se přelévá do domácí poptávky a z výrobního sektoru do služeb. „Pokud by tento proces pokračoval, bylo by to špatné znamení pro celou globální ekonomiku.“



Schwab hovoří o tom, že vedení evropských firem by kvůli možné vyšší pravděpodobnosti recese neomezilo jen investice , ale také poptávku po zaměstnancích. „Historie ukazuje, že v Evropě zaměstnanost se zpožděním kopíruje vývoj PMI, který odráží jak výrobní sektor, tak služby. Zpoždění obvykle dosahuje asi 9 měsíců. Pokud by pokračoval proces rozšiřování útlumu do celého hospodářství, zaměstnanost Evropě by se začala snižovat v roce 2020,“ míní společnost. Evropskou ekonomiku doposud drží nahoře zejména spotřebitel, protože jeho důvěra je podobně jako v USA poměrně silná. Evropské akciové trhy se nyní nachází jen několik procentních bodů pod historickými maximy dosaženými v letech 2000 a 2007 (měřenými na základě indexu MSCI Europe). Podle Schwabu jsou tak náchylné ke korekci v popsaném případě, kdyby se slabost dál šířila do celé ekonomiky . Celkově pak na akciových trzích nyní vládne nižší volatilita, ale „existuje potenciál pro nové informace z oblasti mezinárodního obchodu a politiky“, což by mohlo situaci změnit. Schwab nadále investory varuje před tím, aby se snažili profitovat na krátkodobých pohybech trhu. Měli by se držet dlouhodobé alokace portfolia, popřípadě preferovat velké společnosti před malými (na trhu v USA). Jelikož vysoká nejistota přetrvává, a to zejména u mezinárodních obchodních tenzí, v dohledné době se podle společnosti nedá čekat, že by se situace na akciích nějak výrazně změnila.Zdroj: Schwab