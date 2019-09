Roach: Stažení US investic z Číny může přinést nepředvídatelnou katastrofu

Podle uznávaného profesora a bývalého šéfa Morgan Stanley Asia Stephena Roache by případné stažení US investic z Číny mohlo přivodit nepředvídatelnou finanční katastrofu.



Podle Roache je politika otevřených trhů jednou z velmi důležitých a to obzvláště s přihlédnutím k tomu, že Čína bude v první polovině tohoto století patrně největším spotřebitelským trhem v celosvětovém měřítku.

Návrh na omezení toku US investic do Číny má potenciál výrazně zhoršit celou situaci ohledně obchodní pře s Čínou.





Podle Roache se obě velmoci posledních 10 let snažily najít společnou řeč a formou bilaterální obchodní dohody si vzájemně otevřít své trhy. Tento dlouhodobý proces se nyní zastavil a dostává povážlivé trhliny. Čím déle a hlouběji se pře dostane, tím hůře na tom budou US trhy a také spotřebitelé. Ti jsou zatím hlavním motorem amerického ekonomického růstu, ale to nemusí platit na vždy. US firmy už nyní v mnoha případech omezují své investiční výdaje a další přibrzdění může přinést zhoršení na trhu práce a tím snížit spotřebitelský apetit a tím ohrozit celkový ekonomický růst Podle Roache mají USA bilaterální obchodní dohody vyjednány se 42 zeměmi světa, Čína ovšem se 145 zeměmi. US mají deficitní bilanci obchodu s více jak 100 zeměmi světa.