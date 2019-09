Rozbřesk: Hlavní obětí obchodních válek je Německo

Tento týden nastartoval lepším výsledkem čínských podnikatelských nálad PMI. To jen potvrzuje, že hlavní obětí současného nárůstu geopolitického napětí nejsou ani Čína ani Spojené státy, ale Německo. Tam index PMI v průmyslu v září spadl na nejnižší úrovně od roku 2009 a finální čísla tento týden to jen potvrdí. Ekonomika USA je na první pohled z velkých hráčů nejodolnější, ovšem i tam index ISM v průmyslu spadl v posledním měsíci překvapivě pod klíčovou hodnotu 50 bodů. I proto tento týden budou v centru pozornosti vedle slušných čísel z amerického trhu práce právě čerstvé výsledky nálad z průmyslu.



A ty jsou na programu i ve střední Evropě. Konkrétně v případě Česka se ovšem v posledních několika letech ukazují PMI v průmyslu jako relativně špatný předstihový ukazatel. Přes dlouhodobě velice nízké úrovně (44,9 bodu) český průmysl i nové zakázky dál pěkně rostou.





Ve finále ovšem hlavním magnetem pozornosti ve střední Evropě bude čtvrteční rozhodnutí Evropského soudního dvoru v kauze polské cizo-měnové hypotéky . Ničivý potenciál negativního verdiktu na polské banky je na trzích dobře znám a všechny středoevropské měny proto mohou být v tomto týdnu nervózní.Jestřábí vyznění posledního zasedání ČNB tak pravděpodobně koruně už tento týden příliš nepomůže a čekáme, že se česká měna vrátí zpátky do lehké defenzivy. Česká koruna se prozatím vzdala ambicí na výraznější zisky a osciluje v okolí 25,85 EUR/CZK , V tomto týdnu ji může negativně ovlivňovat nervozita před rozhodnutím Evropského soudního dvoru v kauze polské hypotéky Eurodolar sedí nyní již vcelku bezpečně pod hranicí 1,10 a vyčkává na sérii důležitých dat, která tento týden dorazí. Ty zahrnují např. dnes německou či italskou inflaci , zítra americký index ISM a ve středu, resp. v pátek americká data z trhu práce Pro polský zlotý začíná velmi hektický týden, který může na trh přinést větší míru volatility. Kromě důležitého rozhodnutí Evropského soudu o penalizaci bank (čtvrtek), přijde na pořad zářijová inflace (úterý) a také zasedání NBP (středa). Vše dohromady tvoří pro polskou měnu velmi rizikový koktejl, který měnový pár EUR/PLN může dostat nad hranici 4,40. Cena ropy vstupuje do nového týdne na úrovni 62 USD barel a zcela tak vstřebala negativní nabídkový šok v podobě krátkodobého výpadků saúdské produkce. Nakonec, dle neoficiálních informací již Saúdská Arábie zvládla zcela obnovit svou těžbu na 9,8 mil. barelů denně, což předčilo i ty nejoptimističtější odhady. Navíc, Saúdové by měli vbrzku obnovit také polštář volné produkční kapacity, díky čemuž by se celková produkční kapacita měla vyšplhat opět nad hranici 11 mil. barelů denně.Stlačení geopolitické rizikové prémie pak pomáhá také první náznak deeskalace napětí v regionu Blízkého východu. Oproti očekávané tvrdé odvetě ze strany Rijádu totiž přišel na řadu nečekaný manévr v podobě částečného klidu zbraní v saúdsko-jemenském konfliktu. V podobném duchu se pak nesou zprávy o konstruktivnějším přístupu Spojených států vůči Íránu v minulém týdnu.Kromě dalšího vývoje situace na Blízkém východě se pozornost ropného trhu tento týden znovu obrátí k fundamentálním statistikám. Ty budou s ohledem na dnešní svátek práce v USA o jeden den posunuty, tj. ve středu stav zásob od API, na který ve čtvrtek naváže EIA. V pátek pak týden zakončí statistiky aktivity amerických producentů.