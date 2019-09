Akciové trhy opět pod tlakem (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Dnes bez podstatných firemních zpráv.

Evropské akcie velké změny na začátku seance nepředvedou.

Závěr měsíce bude bohatý především na nová makroekonomická data v Německu. Respektive již ráno byly zveřejněny maloobchodní tržby, které naplnily očekávání. V průběhu dne pak budou k dispozici ještě spotřebitelské ceny nebo míra nezaměstnanosti. Za celou eurozónu bude zveřejněna rovněž míra nezaměstnanosti. Ve Spojených státech se dočkáme indexů výrobních aktivity v okolí Dallasu a Chicaga.

Société Générale snížila doporučení pro tureckou banku Vakifbank na Prodat.

Obchodování na zámořských trzích

Americký index S&P 500 završil uplynulý týden dalšími ztrátami. V pátek ztratil půl procenta a v celém týdnu tak celkově spadl o 1,1 %. Týden byl opět plný politických témat zejména s ohledem na obchodní válku mezi USA a Čínou. Dalším čerstvým zářezem je, že americká administrativa zvažuje, jakým způsobem ovlivnit kapitálové toky do Číny. Diskutovanými opatřeními je například delisting čínských akcií na amerických burzách nebo omezení expozice amerických subjektů na čínském trhu prostřednictvím vládních penzijních fondů. To je v kontrastu s tím, že Čína naopak postupně odstraňuje limity pro zahraniční investice na svých trzích. To opětovně přilévá olej do ohně.

Není tak divu, že asijsko-pacifické burzy odstartovaly nový týden v červeném. Ztráty se pohybují do jednoho procenta. Nejhůře se daří japonským akciím zejména pod tíhou automobilek a farmaceutických společností. Proti proudu jde hongkongský index nebo jihokorejský Kospi, jejichž zisky se pohybují lehce nad půl procentem. O víkendu Spojené státy oficiálně oznámily, že v tomto okamžiku nemají žádný plán, jak ukončit působení čínských firem na amerických burzách. Naopak Čína potvrdila, že bude pokračovat v dalším otvírání svých trhů zahraničním investorům.