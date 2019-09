Ranní glosa: Čínské PMI startují týden pozitivně

Tento týden nastartoval lepším výsledkem čínských podnikatelských nálad PMI. To jen potvrzuje, že hlavní obětí současného nárůstu geopolitického napětí nejsou ani Čína ani Spojené státy, ale Německo. Tam index PMI v průmyslu v září spadl na nejnižší úrovně od roku 2009 a finální čísla tento týden to jen potvrdí. Ekonomika USA je na první pohled z velkých hráčů nejodolnější, ovšem i tam index ISM v průmyslu spadl v posledním měsíci překvapivě pod klíčovou hodnotu 50 bodů. I proto tento týden budou v centru pozornosti vedle slušných čísel z amerického trhu práce právě čerstvé výsledky nálad z průmyslu A ty jsou na programu i ve střední Evropě . Konkrétně v případě Česka se ovšem v posledních několika letech ukazují PMI v průmyslu jako relativně špatný předstihový ukazatel. Přes dlouhodobě velice nízké úrovně (44,9 bodu) český průmysl i nové zakázky dál pěkně rostou.Ve finále ovšem hlavním magnetem pozornosti ve střední Evropě bude čtvrteční rozhodnutí Evropského soudního dvoru v kauze polské cizo-měnové hypotéky . Ničivý potenciál negativního verdiktu na polské banky je na trzích dobře znám a všechny středoevropské měny proto mohou být v tomto týdnu nervózní.Jestřábí vyznění posledního zasedání ČNB tak pravděpodobně koruně už tento týden příliš nepomůže a čekáme, že se česká měna vrátí zpátky do lehké defenzivy.