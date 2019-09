29.09.19 Technická analýza indexu Nasdaq – Trh je velmi nerozhodný a není schopen udělat ten zásadní krok

Když jsem zpracovával minulou analýzu, tak jsem byl docela v rozpacích, protože i přes jasně viditelný bear flag, jsem si nebyl zcela jistý o propadu níže. V analýzách na S&P 500 a Dow Jones situace velmi podobná. Jestli pravidelně sledujete moje analýzy pravidelně, tak jistě víte, že ten poslední velký propad byl způsoben se zhoršujícím se obchodním napětím mezi Spojenými státy a Čínskou lidovou republiku.

Trhy zareagovaly velmi tvrdě a vydaly zcela jasný signál, že každá neshoda a větší řinčení zbraněmi obchodních válek situaci zhorší. Nicméně, odhadoval jsem, že to byla jednorázová reakce. A především vzhledem k expanzivní monetární politice ze strany FEDu bylo spíše očekáváno, že trhy půjdou up. To teď ale není úplné jisté, neboť se zdá, že se kurz indexu už po čtvrté v řadě odrazí od klíčové oblasti. Čímž dává trh najevo, že se není schopen rozhodnout a v podstatě se plácá pořád ve stejně svízelné situaci.

Aktuální situace na 1D TF technologického indexu Nasdaq

Průraz z medvědího patternu

Jak můžete před sebou vidět, tak kurz se po výplachu pohyboval v rámci bear patternu medvědí praporek. Proto z technického hlediska bylo pravděpodobnější, že zahučíme dolů. V takovém případě by byl target útvaru až na supportu v úrovni 7 195 bodů. Já byl k tomu ale dost skeptický a tvrdil jsem, že by mě nepřekvapilo, kdyby cena místo toho pumpla. Nasvědčovalo tomu vícero faktorů a především na dalším indexu byl spíše rostoucí triangl. Okolnosti taktéž spíše nasvědčovaly tomu, že půjdeme nahoru.

A tak se doopravdy stalo, neboť k breakoutu z útvaru došlo skrze horní hranu. Cena následně po několik dní opravdu posilovala, ale tomu už je konec a zdá se, že jsme svědky dalšího odrazu od klíčové rezistence v pásmu okolo 8 100 bodů. Cena je momentálně nad supportem, ale pokud nedojde brzy k odrazu, tak se spíše přikláním k dalšímu poklesu. A pokud se bude tímto směrem vývoj ubírat, tak to znamená, že support padne.

Triple top?

Což by znamenalo další oslabení a brzy bychom byli na další hranici podpory v úrovni 7 609 bodů. Především je třeba neopomenout, že jestli se tak stane, tak máme potvrzený další odraz od klíčové oblasti. To by znamenalo, že máme s jistotou už čtvrtý odraz a pokud bychom brali v úvahu jenom odrazy z tohoto roku, tak můžeme uvažovat o reversním patternu triple top. Uvažovat o tomhle je dle mého názoru rozhodně na pořadu dne.

Nedá se ale ještě říct, zda je tato úvaha správná, protože je stále šance na to, že se momentum změní. Muselo by to ale být rázným způsobem. Nicméně, čím níže půjdeme, tak tím se bude zvyšovat pravděpodobnost toho, že se reverzní útvar trojitý vrchol uplatní. Každopádně, v současnosti je jasné, že se tento trh není schopen definitivně rozhodnout. Což je dozajista ubíjející. Když se nad tím ale zamyslíme, tak je to pochopitelné chování. Okolnosti se totiž za posledních 18 měsíců dynamicky mění.

Indikátory

Na indikátoru RSi jde zřetelně vidět, že se momentum obrátilo do negativního směru. MACD na tom taky nevypadá zrovna dobře, protože před pár dny došlo k bearish crossu, čímž se definitivně setrvačnost obrátila. Jedinou naději dává Stochastic RSI, protože dochází k bullish crossu.

Závěr

Minule jsem si nebyl úplně jistý s tím, že půjdeme dolů a ukázalo se, že ty pochybnosti byly na místě. Nicméně, tentokrát si myslím, že v průběhu dalších pár týdnů opravdu budeme klesat. Nasvědčuje tomu fakt, že těch odrazů od klíčového pásma už bylo tolik, že se čím dál více vzdalujeme od toho, že bychom mohli reálně pokračovat v uptrendu. Index NASDAQ se díky tomu nachází na rozcestí a už by se mělo nějakou cestou konečně vydat. Tohle plácání se trvá už moc dlouho a je to celkem ubíjející.

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!

