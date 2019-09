Jste moc kvalifikovaní? Při hledání práce to může být na škodu!

Proč se hlásíte na juniorskou pozici s vaší praxí?

Personalista nemůže znát vaše důvody, proč se hlásíte na pozici pro juniora. Nemůže tušit, jaké máte myšlenkové pochody a co se vám honí v hlavě. Často si hned pomyslí, že s vaším vzděláním a zkušenostmi byste na dané pozici moc dlouho nevydrželi, proto vám ani nedá šanci. Je tedy dobré být trochu osobní v motivačním dopise a upřímně napsat, proč stojíte zrovna o tuto práci. Možná jste v minulosti dosáhli už svého profesního maxima, zastávali jste manažerskou či rovnou ředitelskou pozici, ale zjistili jste, že to není nic pro vás.

Třeba jste se cítili vyhoření nebo jste nebyli ve své kůži ve vedoucí pozici a dáváte přednost raději samostatné práci, kde odpovídáte sami za sebe. Nebo toužíte po změně oboru a objevení nové životní cesty. Chcete mít v životě větší klid. Je možné, že jste dlouhé roky podnikali jako OSVČ nebo rovnou ve vlastní firmě, a nyní je vaším největším přáním vrátit se zpět do klasického zaměstnání a trochu si v životě vydechnout. Důvodem může být i změna vaší rodinné situace nebo vyléčení se z vážnější nemoci…

Nenechávejte personalisty, aby si o vás vytvářeli mylné domněnky

Dobré je napsat své důvody, proč se hlásíte na nižší pozici, než byste mohli s vaší vysokou školou a mnohaletou praxí. Nedejte tak šanci náborářům, aby si o vás domýšleli něco, co není pravda. Zmiňte to nejen v průvodním dopise, ale v krátkosti i ve vašem životopise, kde můžete krátké shrnutí vašich důvodů uvést hned za vašimi osobními údaji. Zmiňte, kdo jste, jaký je váš kariérní cíl a co můžete přinést do dané společnosti. Nezapomeňte uvést, jaké jsou vaše zkušenosti, které lze velmi dobře uplatnit u potencionálního zaměstnavatele.

Osekejte váš životopis

Jste-li typ, který se celý život neustále vzdělává, může to být na škodu. Např. máte dvě vysoké školy, mluvíte třemi cizími jazyky, vlastníte několik certifikátů a další stále přibývají. Méně je však více, snažte se uvádět vždy to, co souvisí s nabízenou pozicí. Nemusíte být univerzálně schopný člověk a popisovat sáhodlouze všechny pracovní zkušenosti, brigády a dobrovolnické práce ve vašem životě. Odpovídejte na konkrétní potřeby firmy, co požadují ve svém inzerátu. Vymažte proto ze svého CV vše, co s danou prací nijak nesouvisí. Uvidíte, že se vaše šance výrazně zvýší!

Autorka: Ing. Romana Hubáčková

Editorka: Zuzana Klímová