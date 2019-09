Budování bohatství: Pět rad (nejen) pro dvacetileté

Ve dvaceti člověk myslí spíše na to, jak peníze utrácet, případně kde si půjčit, ne na to, jak spořit. V pozdějším věku si v lepším případě uvědomí chyby, které udělal, v tom horším stále řeší půjčky a neví, co s nimi. A přitom to vůbec nemusí být o samotných penězích.

Peníze nejsou na prvním místě

Peníze jsou důležité a dobře je investovat je také důležité, ale není to všechno. Když o budování bohatství uvažujeme jen skrze čísla, není to ono. Důležitější je poznat své priority a peníze se snažit navázat na ně. Když je pro někoho největší hodnotou nezávislost a svoboda, najde si dobře placenou práci, která mu nabídne hodně volného času, možnost cestování a podobně. Nemusí to být vždy jednoduché a vyžaduje to hodně sebekázně a upřímnosti k sobě samému. Když má ale člověk stanovený cíl, je schopen pracovat s penězi tak, aby sloužily k dosahování tohoto cíle a ke zlepšení kvality života.

Finanční vzdělávání nemusí být nuda

Ve dvaceti asi nikomu nepřipadá zajímavé pracovat s tabulkami a počítat náklady a příjmy. Pokud ale již jako mladí dokážeme najít cestu k budování bohatství, je to výhra. Je například potřeba se naučit vyjednávat, abychom si již v mládí uměli říci o solidní pracovní podmínky.

Neexistují špatné otázky

Pokud nejsou rodiče dítěte či mladého člověka dostatečně iniciativní, vzdělávání v oblasti peněz může být složité. Nebývá zrovna vysoko v žebříčku rodičovských priorit. Mladý člověk pak sám od sebe nemá snahu či odvahu se na některé věci ptát. Hloupé otázky ale neexistují, a navíc je nyní k dispozici nepřeberné množství zdrojů, kde se člověk může o financích naučit prakticky vše podstatné.

Vydělávat tím, co nás baví, je možné

Práce nemusí být utrpení, ale ne vždy lze dělat jen to, co nás baví. Jedním z řešení je nalezení vášně v tom, co děláme. Také se lze pokusit najít si práci, kde budeme moci využít svých dovedností a zkušeností a která nám zajistí dobrý příjem. Možná to napoprvé nevyjde, ale určitě to stojí za to.

Nejdůležitější je zdraví

Bohatství je super, ale jen v případě, že si je dokážeme užít. Když jsme mladí, často neřešíme životní styl, kolik a čeho vypijeme, sníme a podobně. V pokročilejším věku toho v lepším případě necháme a snažíme se žít zdravěji, v tom horším se snažíme dostat své tělo do alespoň jakžtakž použitelného stavu. A nejde jen o fyzické zdraví, ale také o psychiku. Je dobré si v průběhu dne najít čas na odpočinek od práce a mentální hygienu, protože s jasnou hlavou se lépe rozhodujeme, mimo jiné i o penězích.