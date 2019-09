Prahu opět zaplnily trabanty. Němci si připomínají výročí útěku na Západ

Přesně před třiceti lety čelilo velvyslanectví západního Německa v Praze náporu tisíců uprchlíků z tehdejší NDR. Ti se snažili z komunistického státu přes Československo emigrovat za vysněnou svobodou. V sobotu si proto výročí připomněla česká ambasáda Spolkové republiky Německo. Na oslavy výročí dorazili také pamětníci zlomových historických událostí. Symbolem emigrace více než 15 tisíc uprchlíků z Německé demokratické republiky (NDR) v roce 1989 se staly trabanty a wartburgy. Ty tehdy společně s dalšími vozy socialistického bloku zaplnily pražské ulice. V sobotu na dramatické chvíle, které u nás prožívali, zavzpomínali tehdejší uprchlíci. "My jsme přijeli autem, já a manželka. Cestovali jsme do Prahy z města Halle. Chtěli jsme tu rychle najít západoněmeckou ambasádu. To byla naše cesta za svobodou," popsal své zážitky jeden z uprchlíků. Pro mnohé lidi bylo auto jediným majetkem. Přesto se ho vzdali a nechali ho stát napospas. Věřili, že se jim po emigraci bude v západním Německu dařit. Na zhruba 1600 odstavených aut v Praze se ale podle pamětníků vrhali zloději.

"Někteří lidé to považovali za zásobník náhradních dílů. Pak to bylo samozřejmě úředně regulováno," řekl bývalý tlumočník německého velvyslanectví Joachim Brus. Převést auta zpět do NDR se tamním úřadům nepovedlo. Pražský magistrát je proto rozprodával za třetinovou cenu.

Třicáté výročí útěku východních Němců přes pozemek ambasády v Praze za svobodou v sobotu připomnělo několik vzpomínkových akcí. Kromě sobotní debaty s pamětníky na německém velvyslanectví v Lobkovickém paláci, byla odhalena pamětní deska na nádraží v Praze Libni. Právě z něj se totiž v září 1989 dostalo zvláštními vlaky do tehdejšího západního Německa na 13 tisíc lidí.