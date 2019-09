S&P 500: Kdy (už konečně) přijde propad?

Americký akciový trh je na měsíční bázi v plusu a je nadále na dohled historickým maximům. Vzestup na nové rekordy se ale nedaří. Znamená to, že jsou akcie odsouzeny k hlubšímu propadu?

Graham Summers, hlavní stratég společnosti Phoenix Capital Research, je velký akciový medvěd. Občas jeho výstražné vzkazy investorům publikujeme, a nejen proto, že číst o deseti letech růstu cen akcií je mnohem větší nuda. V polovině tohoto týdne rozeslal další ze série nabídek zajišťovacích strategií pro případ výprodeje na akciovém trhu.

Nejprve upozornil na to, že se americkému akciovému indexu S&P 500 zase jednou nezdařil vzestup na nové historické maximum. Je pravda, že hladina 3 000 bodů (a oblast lehce nad ní) se v době, kdy se mluví o impeachmentu, brexitu, obchodní válce, inverzní výnosové křivce v USA a dalších milých politických a ekonomických faktorech, ukazuje jako relativně odolná úroveň rezistence.

V tom Summers ani zdaleka není originální, technická analýza má navíc nepochybně v určitých časových horizontech svůj smysl. Vedle hladiny zhruba 3 000 bodů upozornil také na pokles pod zužující se růstové formace.

Přitom americké akcie měly i důvody pro pokračování růstu (Fed uvolňuje měnovou politiku, Čína oznámila, že budou pokračovat jednání o obchodu s USA, podle posledních informací po 10. říjnu). O to více jejich pokles (který pokračoval i ve čtvrtek) má být podle stratéga vnímán jako významný.

V další části svého varování se Summers uchýlil k o něco měkčím, nicméně také často skloňovaným argumentům. Nelíbí se mu výkon některých tradičně silně "momentových" titulů, jako jsou Tesla, Netflix nebo Wayfair.

To má něco do sebe, nicméně pohled na uplynulá léta na akciovém trhu obdobných slabších výkonů některých velkých jmen z kteréhokoli segmentu trhu odhalí obrovské množství. I tak trh jako celek stále posouvá (tedy donedávna posouval) historické rekordy. Nicméně podle Summerse momentové tituly naznačují, že by index S&P 500 mohl klesnout k 2 500.

Na závěr Graham Summers upozorňuje na ukazatele z "reálného" světa, které podle něj signalizují ještě výraznější potenciál poklesu (FedEx prý ukazuje na zhruba 2 400 bodů indexu S&P 500, trh s mědí a americkými vládními dluhopisy pak až na 2 000 bodů či níže).

A právě poslední odstavec (když nic jiného) již nepůsobí důvěryhodně, jakkoli rozdíl mezi vývojem akciového indexu a ostatních ukazatelů je samozřejmě výrazný. FedEx jako velká přepravní společnost nepochybně byl a částečně stále je zajímavým indikátorem kondice ekonomiky, o výnosech amerických bondů jako signálu recese toho letos bylo napsáno hodně a měď jako jeden z hlavních průmyslových kovů také má vypovídací hodnotu. Vyvozovat z jejich vývoje konkrétní úrovně celého trhu je ale minimálně velice odvážné.