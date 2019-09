„Bitcoin neprodávejte,“ radí Mark Yusko

V rozhovoru pro stanici CNBC uvedl Mark Yusko, zakladatel, investiční a generální ředitel společnosti Morgan Creek Capital Management, že pro prodej Bitcoinu (BTC) ještě nenastal ten pravý čas.

Mark Yusko

zdroj: cnbc.com

americký investor, manažer hedgeových fondů a filantrop

v letech 1993-1998 byl hlavním investičním ředitelem na University of Notre Dame

od roku 1998 vedl nadační kancelář na University of North Carolina

v letech 1998 – 2004 byl zakladatelem a generálním ředitelem společnosti UNC Management Company

v roce 2004 založil společnost Morgan Creek Capital Management

častý komentátor alternativních investic na CNBC, Bloomberg TV a dále v tisku New York Times či Wall Street Journal

Rostoucí indikátory

Dne 27. září Mark Yusko, během rozhovoru pro CNBC, reagoval na obavy reportérky CNBC a pravidelné hostitelky pořadu o kryptoměnách Mellisy Lee. Ta vyjádřila znepokojení nad poklesem ceny Bitcoinu, ke které došlo ve čtvrtek, kdy cena spadla pod 8 000 USD.

Mark Yusko k této záležitosti uvedl, že to, co je důvodem ke koupi a nikoli k prodeji, je meziroční růst. Během této doby může Bitcoin libovolně stoupat a klesat. Mark Yusko vysvětlil:

„Všechny ukazatele sítě a hodnota sítě rostou. Cena jakéhokoli aktiva kolísá.“

V tomto případě měl na mysli především rostoucí hashrate sítě, objemy transakcí a počet nových peněženek. Všechny tyto ukazatele jsou v letošním roce výrazně rostoucí.

Analogie s Amazonem

V tomto rozhovoru přirovnal Mark Yusko situaci kolem Bitcoinu k situaci kolem akcií společnosti Amazon. U akcií Amazonu by bylo v minulosti šílenstvím je prodávat, i když jejich cena byla velmi volatilní. A stejná situace je na Bitcoinu – zatím není vhodný čas na jeho prodej.

Mark Yusko k prodeji Bitcoinu uvádí:

„V každém roce, včetně letošního, došlo k dvojcifernému propadu ceny. Kdy byl ten nejlepší čas na prodej? Nikdy!“

Závěr

Mark Yusko tak pouze připomněl známý fakt, že nakupovat se má právě tehdy, když cena klesá. Až cena vystoupí „dostatečně“ vysoko, pak uvažujte o prodeji. Kolísání ceny postihuje totiž všechna aktiva a ani Bitcoin není výjimkou.

Nesnažte se tedy prodejem Bitcoinu zachránit „alespoň něco“. Ono není co zachraňovat. Cena Bitcoinu totiž kolísá v určitých cyklech a znovu tedy dojde k otočení trendu.

Co číst dále?

Pět důvodů, proč by se investoři do Bitcoinu neměli obávat

The post „Bitcoin neprodávejte,“ radí Mark Yusko appeared first on KRYPTOMAGAZIN.cz.