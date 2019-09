Byznys: Hledají se absolventi s kritickým myšlením a globálním přehledem (Video)

Mladí lidé vstupující na trh práce by měli naprosto samozřejmě ovládat angličtinu, mít co nejvíce zájmů a schopnost kritického myšlení a také se orientovat v současném světě. A neměli by podceňovat komunikaci přes počítač, a tedy mimo jiné psaní všemi deseti, upozornil v rámci rozhovoru na platformě Alter Eko Igor Třeslín ze společnosti Storyous studenta Gymnázia Jana Palacha Petra Starůstku.

