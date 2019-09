27. září: Tohle potřebujete vědět nejen o pátečním obchodování na amerických burzách

Akcie ve Spojených státech na závěr týdne oslabily. Reagovaly na zprávu, že americká vláda zvažuje stažení akcií čínských firem z amerických burz a omezení amerických investic v Číně. To by mohlo znamenat další eskalaci obchodní války mezi USA a Čínou.

Index Dow v pátek klesl o 0,26 % na 26 820,25 bodu, širší index S&P 500 se snížil o 0,53 % na 2 961,79 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite oslabil o 1,1 % na 7 939,63 bodu. Index volatility VIX stoupl o 7,16 % na 17,22 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl o jeden bazický bod na 1,68 %.

Ke ztrátám technologických firem přispěla mimo jiné společnost Micron Technology (-11,09 %), která zklamala investory svojí prognózou zisku pro aktuální čtvrtletí. Naopak posílily akcie banky Wells Fargo (+3,77 %), která jmenovala nového generálního ředitele.

Příští měsíc mají ve Washingtonu začít obchodní jednání mezi USA a Čínou na vysoké úrovni. "Pokud naše politika vyvolá velký výprodej v Šanghaji, kde to vytvoří Číně problémy, mohlo by to negativně ovlivnit další obchodní jednání, které by mělo začít 10. října," upozornil stratég JonesTrading Michael O'Rourke.

Za celý uplynulý týden index Dow ztratil 0,42 %, S&P 500 přišel o 1,01 % a Nasdaq Composite se snížil o 2,19 %.