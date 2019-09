Analytik: Trh kryptoměn je na kritickém rozcestí

Kryptoměny jsou vysoce volatilní a spekulativní oblastí. Staří mazáci kryptotrhu jsou již dávno zvyklí na to, že ceny kryptoměn umí stejně rychle vystřelit nahoru, jako se opět propadnout dolů a v mnoha případech se ještě navíc hluboko zahrabat.

Nicméně, příští týden je podle jednoho z kryptoanalytiků naprosto kritickým týdnem pro celý kryptoměnový průmysl. Nejen kritický, ale naprosto nejdůležitější za celou jejich existenci. To, co se stane příští týden, dost možná zformuje obrázek, na který se budeme dívat další roky. Alespoň to praví analytik vystupující pod přezdívkou Velvet.

Bitcoin na „rozcestí smrti“?

Rok 2019 byl pro kryptoměny vcelku zvláštním obdobím. Po prasknutí bubliny, vytvořené masivním bull runem roku 2017, jsme se již téměř dva roky plácali v dlouhém a vyčerpávajícím medvědím trhu. Mezitím jsme měli možnost pozorovat masivní exodus hodnoty z oblasti altcoinů, jež z naprosté většiny ztratily přes 90 % své hodnoty.

Dokonce i generál Bitcoin se propadl o více než 80 %. Během tohoto pádu se stihl dotknout dna, sahajícího až na hodnotu 3 100 USD. Poté, co se Bitcoin z této úrovně prudce zvedl, se celý trh začal vzpamatovávat a v srdcích investorů začala prosvítat naděje.

Nedlouho na to se však generál rozhodl, že se prudce zvedne a odrazí skoro až na předchozí top. Mezitím, co Bitcoin doslova vystřelil na hranici ceny 14 000 USD, altcoiny pokračovaly v pomalém umírání. Mnohé z nich se tak nyní nachází pod hranicí historického dna a nadále směřují dolů.

Nyní se na kritickém rozcestí nachází i Bitcoin a celý kryptotrh se tak ocitá ve vcelku extrémní situaci.

Jeden z analytiků kryptoměnového trhu se nyní nechal slyšet, že je tento týden prozatím nejdůležitějším obdobím, které rozhodne o osudu kryptoprůmyslu.

Všechny oči na altcoinech

Kryptoanalytik, píšící jako Velvet, se na svém Twitter profilu vyjádřil k momentální situaci, kde za nejdůležitější možný zlomový bod považuje graf zobrazující kompletní tržní hodnotu altcoinů (total altcoin cap).

Momentální propad hodnoty se na tomto grafu zastavil přesně na úrovni Fibbonacciho úrovni zpětného pohybu 0.78.

https://twitter.com/888Velvet/status/1176677613374509056

V případě, že se bude altcoinová hodnota trhu schopna od této úrovně odrazit směrem nahoru, můžeme očekávat pozitivní pohyb ceny altcoinů celý říjen.

Nicméně, vše samozřejmě opět záleží na tom, jakou cestou se vydá velitel Bitcoin. Bitcoin a altcoiny spolupracují v unikátním spřažení, které není dobré podceňovat. Momentální situace je však obzvláště nevyzpytatelná a je tak možné vidět i náznak toho, že se alty dočkají pozitivního skoku i během propadu BTC.

Pozitivní skok v ceně altcoinů je teoreticky možné očekávat zejména v porovnání ceny Alty/BTC. Bitcoinová hodnota se tedy může držitelům altů posunout směrem nahoru.

Nepodceňujme však extrémní vlnu strachu, která může přes Bitcoin zachvátit celý trh, pokud dojde k dalšímu prudkému propadu ceny.

Závěr

Momentální situace kryptoměnového trhu je značně nevyzpytatelná. Důvody k obavám zde rozhodně jsou. Z pohledu technické analýzy se objevují teorie o dead cat bounce nebo i makro pohledu udávajícím A B C korekci, která může sahat až na dno okolo 1 000 USD. Na zklamání zde přidává také nedostatečný přísun nových retailových investorů či fádní start dlouho očekávané burzy pro institucionální hráče Bakkt.

Nicméně, nenechme se odradit pouhými pohledy na cenový pohyb Bitcoinu. Kromě grafu ceny se totiž na Bitcoinu fundamentálně změnilo pramálo. Hash rate stále stoupá a těžaři po celém světě nejenže neztrácejí naději, ale snaží se operace rozšiřovat. Počty transakcí dosahují téměř denně all-time-high úrovní a stejně tak jsou na tom i počty nových BTC peněženek.

Na horizontu nám však straší i makroekonomická situace, která je dle mnohých na pokraji nové ekonomické krize.

Co myslíte, povede si Bitcoin během ekonomické krize dobře jako úniková komodita, nebo se z něj hodnota jakožto z riskantního spekulativního trhu vypaří jako první?

Podělte se s námi o vaše názory v sekci komentářů, budeme se těšit.