Sobotní státní svátek: Kde půjde v sobotu nakoupit? Státní svátek zavře velké prodejny, otevřeno bude jen výjimečně.

Vyrazit v pátek do obchodu, nebo to nechat na sobotu, na kterou ale připadá státní svátek? To teď s ohledem na to, že během některých svátků jsou obchody zavřené, řeší mnoho Čechů. Nechávat nákup na sobotu ale v tomto případě není dobrý nápad, protože 28. září patří mezi státní svátky, kdy velké obchody musí zůstat zavřené.

Omezení se týká obchodů s prodejní plochou nad 200 m2, což splňují prakticky všechny supermarkety a hypermarkety. V nich tedy v tento den nenakoupíte. Výjimku mají obchody na nádražích a letištích.

Toho využívá řetězec Billa, který provozuje pobočky v Praze na letišti Václava Havla i na hlavním nádraží. Jak supermarket avizoval na svých internetových stránkách, oba obchody budou mít v sobotu otevřeno podle běžné otevírací doby.

Ze stejného důvodu bude v sobotu od 9 do 18 hodin otevřen obchod Albert v Nádražní ulici v Českých Budějovicích. Na střeše obchodního centra Mercury, jehož je součástí, je totiž autobusové nádraží. Proto vedle Albertu bude ve stejném obchodním centru otevřená třeba prodejna s elektronikou Datart, která by vzhledem k velikosti prodejní plochy musela být v jiném obchodním centru taktéž uzavřena.

Velká obchodní centra si mohou vybrat, jestli 28. září otevřou, nebo jestli zůstanou zavřená. Pokud otevřou, musí počítat s tím, že největší prodejny, které mají prodejní plochu nad 200 m2, zůstanou zavřená.

Otevřené mohou zůstat také například čerpací stanice, menší obchody s potravinami či lékárny. Naopak bez ohledu na velikost prodejní plochy musí být zavřené zastavárny, bazary či sběrny a výkupny surovin.