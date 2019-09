Naděje dožití obyvatel Pardubického kraje, jeho okresů a správních obvodů ORP v roce 2018

27. 9. 2019

Podle posledních dostupných údajů o naději dožití by se chlapec narozený v roce 2018 v Pardubickém kraji měl pravděpodobně dožít 76,5 let (4. nejvyšší věk mezi kraji), dívka narozená ve stejném období pak 82,3 let (6. nejvyšší věk). Střední délka života se prodlužuje, od roku 2001 vzrostla u mužů i u žen o více než tři roky.

Český statistický úřad v pravidelných intervalech zpracovává a vydává tzv. úmrtnostní tabulky, které pomocí tabulkových funkcí vyjadřují intenzitu úmrtnosti dané populace. Součástí těchto tabulek je ukazatel, který se velmi často používá k popisu zdravotního stavu a úmrtnostních poměrů v populaci – tzv. naděje dožití (střední nebo také očekávaná délka života). Naděje dožití říká, kolik let (průměrně) má před sebou osoba v daném věku za předpokladu, že zůstanou po zbytek jejího života zachovány stávající úmrtnostní poměry. Naděje dožití může být počítána pro jakýkoliv věk, nejčastěji se však setkáváme s nadějí dožití při narození, tj. ve věku 0.

Vzhledem k rozdílům v úmrtnosti mužů a žen se tento ukazatel udává pro každé pohlaví zvlášť. Z důvodů vyloučení náhodných výkyvů způsobených nízkým počtem událostí (úmrtí) v některých věcích a letech jsou tabulky do krajů zpracovány za dvouleté kalendářní období (tj. aktuálně za roky 2017–2018), údaje za okresy a správní obvody ORP za pětileté kalendářní období (2014 až 2018). Data za celou Českou republiku jsou propočtena za rok 2018.

Chlapec narozený v Pardubickém kraji v roce 2018 se pravděpodobně dožije věku 76,5 let, což je čtvrtý nejvyšší věk mezi všemi kraji ČR. Dívka narozená v roce 2018 v Pardubickém kraji má před sebou pravděpodobně 82,3 let života, což je mezi kraji šestý nejvyšší věk. Hodnoty očekávané délky života mužů i žen v Pardubickém kraji se nacházejí nad celorepublikovým průměrem.

Z porovnání hodnot naděje dožití v období 2017–2018 mezi kraji České republiky zjišťujeme nejdelší očekávanou délku života u mužů v Hl. městě Praze (78,3 roku), u žen pak shodně v Kraji Vysočina a v Praze (83,0 roku). Oblastí s nejnižší nadějí dožití mužů zůstává Ústecký kraj, u žen je to Karlovarský kraj. Jednu z nejnižších středních délek života mají dlouhodobě také obyvatelé Moravskoslezského kraje.

Střední délka života se dlouhodobě prodlužuje. Od roku 2001 vzrostla v Pardubickém kraji naděje dožití při narození u mužů o 3,6 roku a u žen o 3,3 roku. Střední délka života mužů se prodlužuje rychleji, čímž se snižuje rozdíl v naději dožití mezi pohlavími – v období 2017–2018 činil tento rozdíl 5,7 roku.

Muž, který v roce 2018 v Pardubickém kraji dovršil 65 let, má pravděpodobně před sebou ještě 16,5 let života, stejně stará žena pak 19,8 let.

Naděje dožití při narození podle krajů ČR v období 2017–2018

Okresy Pardubického kraje

V průměru nejdelší délku života mohou očekávat muži a ženy žijící na Pardubicku. Muž narozený v letech 2014 až 2018 v okrese Pardubice má před sebou pravděpodobně 77,2 let života, naproti tomu muž narozený v okrese Svitavy v průměru o 1,7 roku méně.

V období 2014–2018 dosáhla naděje dožití žen v okrese Pardubice hodnoty 82,7 let, což je o 0,8 roku více než ve zbývajících okresech kraje, ve kterých byla zjištěna očekávaná délka života žen shodně 81,9 roku.

Naděje dožití při narození v okresech Pardubického kraje v období 2001–2005 a 2014–2018

Srovnáme-li aktuální hodnoty naděje dožití při narození v okresech Pardubického kraje s hodnotami z období let 2001–2005, pak k největšímu nárůstu střední délky života mužů došlo v okrese Chrudim, a to o 3,7 roku. V případě žen se očekávaná pravděpodobná délka života prodloužila nejvíce v okrese Svitavy – o 3,2 roku.

V rámci celé České republiky mohou v průměru nejdelší střední délku života očekávat muži narození v Hl. městě Praze (77,9 roku za období 2014–2018) a ženy v okrese Třebíč (83,2 let) v Kraji Vysočina. Očekávaná délka života mužů v okrese Pardubice (77,2 roku) je při srovnání 77 okresů České republiky (včetně Prahy) šestá nejvyšší. Pravděpodobný věk dožití žen v okrese Pardubice (82,7 roku) je v meziokresním srovnání devátý nejvyšší.

Mezi okresy ČR s nejnižší nadějí dožití při narození jak u mužů, tak u žen patří okresy Ústeckého kraje. Nejkratší očekávaná délka života byla v období let 2014–2018 zjištěna v okrese Most – u mužů dosáhla hodnoty 73,1 roku, u žen 78,7 roku.

Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubického kraje

Naději na nejdelší život mají mezi správními obvody ORP Pardubického kraje muži a ženy narození v období 2014–2018 na Žambersku (77,9 roku, resp. 82,8 roku). Nejméně příznivá hodnota ukazatele naděje dožití byla zjištěna u mužů na Svitavsku (74,7 roku) a u žen na Králicku (79,4 roku).

Ve srovnání s obdobím let 2003–2007 vzrostla naděje dožití mužů nejvíce v SO ORP Králíky

– o 5,5 roku. Naopak na Orlickoústecku se střední délka života mužů prodloužila pouze o 1,3 roku. U žen došlo mezi obdobími 2003–2007 a 2014–2018 k největšímu nárůstu naděje dožití při narození na Svitavsku (o 3,8 roku), nejmenší nárůst byl zaznamenán v SO ORP Králíky (o 1,1 roku).

Naděje dožití při narození ve správních obvodech ORP Pardubického kraje v období 2014–2018

Mezi všemi 206 SO ORP v ČR je naděje dožití mužů v SO ORP Žamberk ve sledovaném pětiletém období třetí nejvyšší. Nejdelší očekávaná délka života mužů byla zjištěna v SO ORP Nové Město nad Metují (78,7 roku, Královéhradecký kraj), nejkratší pak v SO ORP Vítkov (72,1 roku, Moravskoslezský kraj). Naděje dožití žen v SO ORP Žamberk je při srovnání všech obvodů ORP dvacátá nejvyšší. Nejvyšší hodnota střední délky života žen byla zjištěna v SO ORP Náměšť nad Oslavou (84,5 roku, Kraj Vysočina), nejnižší v SO ORP Litvínov (78,1 roku, Ústecký kraj).

Naděje dožití při narození podle pohlaví a SO ORP v období 2014–2018