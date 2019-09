Makroekonomický kalendář: Pozornost se soustředí na odpolední data z USA

Shrnutí:

Odpoledne čekáme na výsledky objednávek zboží dlouhodobé spotřeby v USA

Celý dnem nás budou provázet projevy centrálních bankéřů Fed a ECB

Revize spotřebitelské důvěry University of Michigan za září by neměla přinést velké změny

9:30 - Švédsko, Maloobchodní prodeje za srpen. Švédská koruna nedosahovala v poslední době výkonů amerického dolaru. Nejedná se však o velké překvapení. USD profitoval z nárůstu rizikové averze, zatímco SEK srážela dolů domácí makrodata. Uvidíme, zda se dnes podaří maloobchodním prodejům naplnit očekávání ve výši +3 % y/y. V červenci rostl švédský maloobchod o 4,3 % y/y.

14:30 - USA, Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby a spotřebitelská inflace. Předběžná data objednávek zboží dlouhodobé spotřeby za srpen by dle očekávání měla vykázat pokles o 1,2 % m/m a jádrový ukazatel by měl vzrůst o 0,3 %. Ve stejný čas také bude zveřejněna spotřebitelská inflace. Ta by dle odhadů měla vzrůst na 1,8 % v srpnu z červencových 1,6 %. Jedná se o důležitá makrodata, protože se jedná o Fedem preferovanou a sledovanou míru inflace.

16:00 - USA, University of Michigan spotřebitelský sentiment za září. Dnes budou zveřejněna finální data tohoto fundamentu, takže tržní reakce by měla být velmi malá. Nicméně první čtení ukázalo na zlepšení oproti srpnovým datům. Bude zajímavé data porovnat s výsledkem dalšího důležitého spotřebitelského sentimentu - Conference Board, který naopak vykázal výrazné zhoršení situace.

Projevy centrálních bankéřů