Británie směřuje k předčasným volbám (Ranní zpráva z finančního trhu)

Spotřebitelská důvěra již minulý týden naznačila růst celkového optimismu v eurozóně. To by odpovídalo růstu ekonomiky ve třetím čtvrtletí o tři desetiny, což by překonalo předchozí čtvrtletí. V Británii pokračují dohady ohledně brexitu, nicméně nová dohoda je v nedohlednu. Všechno tak směřuje k předčasným volbám, které podle předsedy dolní komory parlamentu mohou proběhnout nejdříve až v listopadu. Mezitím však musí současný premiér představit novou dohodu nebo požádat EU o odklad.

Důvěra v eurozóně mírně vzrostla

Na základě prvního odhadu spotřebitelské důvěry z minulého týdne očekáváme nárůst i ekonomického sentimentu. Konzistentní s touto důvěrou je růstu ekonomiky o 0,3 % q/q ve třetím čtvrtletí tohoto roku, což je zároveň i naše prognóza. Při srovnání tohoto indikátoru s PMI vidíme, že se jejich nedávné rozevření postupně uzavírá. Strmý propad PMI v posledních měsících považujeme za falešný signál síly domácí poptávky. Důvěra podle metodiky Evropské komise má výrazně vyšší vzorek populace oproti PMI (75 000 vs. 5 000). I proto může být PMI více náchylné na současné obchodní války, zatímco ukazatel ekonomického sentimentu v sobě zahrnuje více malých a středních podniků, kterých se tento problém tolik nedotýká a závisí daleko více na domácích faktorech.

Finální odhad amerického HDP nepřinesl nic nového

Finální odhad HDP za druhé čtvrtletí nepřinesl výraznou změnu výsledků ekonomiky. Spotřeba domácností byla revidována o desetinku dolů. I tak se však jedná o nejvyšší hodnotu od konce roku 2017. Ani cenový deflátor se nedočkal změny. Jeho jádrová složka však byla revidována o dvě desetiny nahoru na 1,9 % y/y.

Britský parlament odmítl návrh vládní strany přerušit jednání na tři dny, aby strana mohla uspořádat svou každoroční ideovou konferenci. Předseda dolní komory také oznámil, že předčasné volby mohou proběhnout nejdříve v listopadu, tedy až po současném datu odchodu Velké Británie z EU. Všechno tak směřuje k 19. říjnu, do kdy musí mít premiér novou dohodu s EU, nebo musí požádat unii o prodloužení data odchodu Velké Británie. To však premiér doposavad kategoricky odmítal. Stále se tak držíme našeho základního scénáře odložení brexitu a předčasných voleb, které jsou podle nás nevyhnutelné, ačkoli pravděpodobně nepřinesou politickou stabilitu. Zároveň také ani zformování nové vlády nevylučuje možnost odchodu Velké Británie z EU.

Maďarská míra nezaměstnanosti stagnuje

Týden v regionu uzavře statistika z maďarského trhu práce. Míra nezaměstnanosti v červenci vzrostla o desetinu z historicky rekordního minima na 3,4 %. Pro srpen pak trh očekává stabilitu. I přes známky otáčení utaženého trhu práce výrazný obrat však v nejbližší době nepřijde.

Polská centrální banka dále prosazuje stabilitu sazeb

Záznam z posledního jednání polské centrální banky nepřinesl příliš nového. Bankovní rada nepovažuje současné zrychlení inflace a spíše proinflační rizika pro prognózu za důvod k akci. Meziroční tempo inflace v posledních měsících překvapovalo směrem nahoru a aktuálně hrozí riziko, že se přehoupne přes horní hranici dvouapůlprocentního inflačního cíle centrální banky. Podle rady však zhoršující se výhled zahraničního prostředí vyvažuje tento proinflační vývoj. Celkově je záznam lehce méně jestřábí, než jsme očekávali vzhledem k tomu, že nikdo nechtěl hlasovat o zvýšení úrokových sazeb. Proto ani mi nepředpokládáme, že by v nejbližší době mělo dojít k nějaké změně úrokových sazeb.