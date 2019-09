Venezuela má ukryté bitcoiny a neví, co s nimi

Venezuelská centrální banka provádí interní testy, které mají zjistit, zda může držet kryptoměny. Reaguje tak na pokyn od státní společnosti Petróleos de Venezuela (PDVSA), která usiluje o to, aby mohla posílat do centrální banky bitcoiny a ethery a aby pak banka platila dodavatelům této ropné firmy kryptoměnami. Zaměstnanci také studují návrh, aby centrální banka mohla započítat kryptoměny do devizových rezerv, které jsou teď blízko minima za 30 let. S odvoláním na informace čtyř zdrojů to uvedla agentura Bloomberg.



Sankce, které Spojené státy zavedly vůči autoritářskému režimu prezidenta Nicoláse Madura, z velké části odstřihly Venezuelu od globálního finančního systému. To ještě více prohloubilo hospodářskou krizi v zemi. Současná krize je přitom v celosvětovém srovnání jednou z nejvážnějších, což přinutilo úředníky používat směsici různých způsobů pro pohyb peněz. Zatímco Madurova snaha spustit jako první na světě státní kryptoměnu neuspěla, pokračující snahy o využití digitálních měn ukazují, jak zoufale se vláda snaží najít způsoby, kterými by obešla restrikce.



Venezuelská centrální banka ani společnost PDVSA na žádost o komentář neodpověděli.Není jasné, jak PDVSA přišla k vlastním bitcoinům a etherům, ani jak velkou hodnotu těchto měn vlastní. Podnik má problémy získat platby od zákazníků konvenčními kanály, protože velké banky nejsou ochotny obchodovat se subjekty, které podléhají sankcím. Minulý měsíc obdržela firma většinu z platby 700 milionů dolarů (16,6 miliardy Kč ) v čínských jüanech, protože se stranám nedařilo najít finanční instituce, které by transakci umožnily.PDVSA možná nemá chuť prodat kryptoměny na otevřeném trhu, protože by to vyžadovalo, aby se zaregistrovala na burze a podrobila se hloubkové kontrole, takzvané due diligence. Místo toho chce, aby kryptoměnu použila centrální banka a zaplatila s ní subjektům, kterým PDVSA dluží. Představitelé ropné firmy se domnívají, že centrální banka je méně vystavena případným překážkám, které by při platbě kryptoměnami mohly vzniknout. Bitcoiny a ethery používají k ověření a zaznamenání transakcí decentralizovanou internetovou účetní knihu známou jako blockchain. V některých případech jsou umožněny relativně anonymní transfery bez nutnosti prostředníka. Jen málo bank se angažuje v digitálních měnách kvůli problémům s praním špinavých peněz a informacemi o klientovi, které s nimi souvisejí a komplikují dodržování předpisů. Kryptoměny po debaklu v roce 2018 zažívají letos návrat na výsluní díky očekávání jejich většího přijetí institucemi a plánu společnosti Facebook přijít s vlastní kryptoměnou . I tak zůstávají nestabilní. Bitcoin za poslední čtyři dny klesl téměř o 20 procent, od začátku roku má nicméně zisk asi 130 procent.