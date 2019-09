Facebook bude opět vyšetřován, dařilo se Beyond Meat

Hlavní americké indexy dnes rozšířily své ztráty po zveřejnění informace, že spojené státy pravděpodobně neprodlouží dočasný úlevu a společnost Huawei se tak v USA dostane na blacklist, což jistě nepomůže v probíhajících obchodních jednáních s Čínou. Toto napětí se přidalo k již existujícím obavám z možné obžaloby prezidenta Trumpa a vrhá tak na trhy další nejistotu. Obvinění Donalda Trumpa spočívá v tom, že měl využívat svůj mandát k údajnému požadování, aby do prezidentských voleb v příštím roce zasáhla cizí země. Kromě nervozity z nevědomosti, co se bude dále dít v politickém prostředí, může oslabení pozice prezidenta vést také k tomu, že dodá sílu Čínským vyjednavačům, kteří se budou snažit co nejvíce zdržet vyjednávání, aby k dohodě došlo až po volbách a to nejradši s jiným prezidentem. Facebook dnes propadl o 1,5 % poté co osoba obeznámená se případem informovala agenturu Reuters, že Facebook bude v USA podroben antitrustovému vyšetřování. Společnost Carnival Corporation , která operuje v oblasti výletních lodí, dnes propadla o 8,5 % po snížení výhledu zisku pro letošní rok. Důvodem mají být vyšší ceny pohonných hmot. Jedno z nejsledovanějších a zároveň nejúspěšnějších IPO tohoto roku, společnost Beynod Meat poskočila dnes o 11,6 % do kladných hodnot. Pomohla mu k tomu zpráva, že na rychle rostoucí seznam klientů se nově zapsal i gigantický fast foodový řetězec McDonald’s. I dnes došlo k jednomu vstupu na zámořský trh, rozhodně se ale nemůžeme prozatím pyšnit takovým zájmem investorů, jako svého času výše zmiňovaný Beyond Meat. Na Nasdaqu se dnes začalo obchodovat s akciemi společnosti Peloton interactive, která poskytuje rekreační zařízení a služby a fitness instrumenty. IPO cena byla stanovena na 29 USD , po celou dobu obchodní seance se však k těmto hodnotám nepřiblížila a obchodní den uzavřela na hodnotě 25,76 USD za akcii.