Jak fungují státní dluhopisy a jak je obchodovat?

Nejedná se pouze o úroky: také zisky a ztráty ze změny hodnoty hrají svou roli

Co si mnozí investoři neuvědomují je fakt, že ve skutečnosti mohou vládní dluhopisy také generovat zisky a ztráty ze změny ceny. Na rozdíl od akcií však dluhopisy mají v tomto ohledu jednu výhodu.

Pokud počkáte do konce období dluhopisu, nezáleží na tom, zda dluhopis, který je na vašem investičním účtu, ztrácí hodnotu – pokud jste drželi daný dluhopis hned od začátku. Na konci období totiž obdržíte zpět původní emisní cenu. Proč se však cena dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou vůbec mění?

Je to proto, že je lze kdykoli koupit a prodat na akciovém trhu. Vezměme si jako příklad výše uvedený dluhopis s úrokovou sazbou 2,00 %. Pokud byste dnes chtěli získat úrokovou sazbu 2,0 % v prostředí, ve kterém je návratnost německých státních dluhopisů všech splatností záporná, cena tohoto dluhopisu by vzrostla, jelikož každý investor by tento dluhopis chtěl koupit.

Investoři raději kupují dluhopisy, které přinášejí větší úrok. To zvyšuje cenu daného dluhopisu na trhu. A to zase znamená, že tento dluhopis přinese postupně menší návratnost. Na základě rostoucích cen bude tento výnos nadále klesat, dokud tento výnos, který trvá roky, nebude na stejné úrovni, za kterou se obchodují dluhopisy se stejnou splatností.





To znamená, že dluhopisy, které mají nyní ve skutečnosti negativní návratnost, přinesly v minulosti zisky z nárůstu ceny.

Výše zmíněný dluhopis byl vydán v roce 2013 za cenu těsně pod 100. Ti, kteří tento dluhopis v té době koupili, by ho nyní mohli prodat za cenu 112. Navíc by během předchozích šesti let, kdy byl dluhopis v oběhu, obdrželi tito investoři 2% úroky. To znamená, že každý, kdo by dnes tento dluhopis prodal, by vydělal 6 x 2 EUR na úrocích + 12 EUR z cenového nárůst. Celkový zisk tedy činí 24 EUR, při investovaných 100 EUR.

Na druhou stranu ti, kdo dnes investují do tohoto federálního dluhopisu, budou mít roční výnos pouze 1,78 %, protože cena dluhopisu vzrostla. Navíc je zde záležitost s výkupní cenou. V roce 2023 bude tato cena 100. Musíte tedy zarezervovat 12 EUR, což bude vaše ztráta. Čtyřletý zbývající termín znamená ztrátu asi tří eur ročně, což je skutečně negativní výnos !