Souhrn 26.9. - Evropa roste díky solidní spotřebitelské náladě v Německu, USA v poklesu, euro nejisté, ropa klesá, BCPP v plusu

Pražská burza dnes při nadprůměrné likviditě celkem příjemně rostla a navázala tak na obecný evropský vývoj.



Evropské akciové trhy dnes lehce rostou. Hlavní roli hrají především uklidnění ohledně dalšího vývoje americko-čínské obchodní pře a také ne až tak negativního vyznění přepisu rozhovoru mezi prezidenty USA a Ukrajiny. Pozitivně trhy hodnotí také celkem solidní údaje o vývoji spotřebitelské nálady v Německu

Trump včera uvedl, že věří v dosažení dohody s Čínou, jež by mohlo možná přijít mnohem dřív, než se všichni domnívají. Optimistická očekávání v tomto ohledu zcela zastiňují další potvrzení zhoršující se kondice americké ekonomiky prostřednictvím předstihových ukazatelů spotřebitelské nálady a důvěry.



Trhy s napětím sledují další brexitové dění, výrazně negativně působí propad akcií holandské ABN Amro o téměř 10% v reakci na vyšetřování podezření spojených s praním špinavých peněz.







US trhy v úvodu svého obchodování lehce oslabují. Včerejší optimistická nálada se poněkud vytratila a to i přes poměrně solidní makra, která naznačují, že ekonomika zatím celkem šlape. Na druhou stranu by ale právě takové údaje mohly být brány jako negativní, pokud by se na ně nahlíželo optikou dalšího postupu centrální banky a to bude patrně důvodem dosavadního poklesu. Včera se také ve zvýšené míře spekulovalo na možné pozitivní efekty případného odvolání prezidenta Trumpa. Dnes ale tyto spekulace berou spíše za své a trh se vrací k tomu, že to především zvýší obecnou míru nejistoty a to je obvykle spíše škodlivé.



Z pohledu obchodní války s Čínou je zajímavá zpráva od vedení Huawei, že zvažuje licencování své 5G technologie exkluzivně pro některou z US společností.







Euro dnes oscilovalo vůči dolaru i libře. Koruna vůči euru vzala zpět podstatnou část včerejšího posílení.







Ropa po nejistém úvodu pokračovala ve druhé polovině dne v umazávání překotného růstu ze začátku minulého týdne po útocích na ropná zařízení v Saúdské Arábii. Dnes byl umazán veškerý dosažený růst a trh se vrací k fungování na základě "běžných" fundamentů.







BCPP dnes celkem ochotně následuje evropský růst. Dařilo se především akciím Erste a VIG , jež včera nejvíce klesaly, lehký růst si přisazují také domácí banky a ČEZ . Výrazněji si dnes přisadil také bývalý Tabák.

Akcie CETV korigují včerejší růst způsobený spekulacemi o cenové úrovni zájmu PPF o podíl AT&T v mateřské CME .